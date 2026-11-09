Od początku 2026 roku oszuści telefoniczni wyłudzili od mieszkańców Łotwy ponad 17 mln euro. Liczba przypadków oszustw nie maleje: sprawcy najczęściej podszywają się pod pracowników banków, Państwowej Agencji Ubezpieczeń Społecznych, Dyrekcji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, firm kurierskich lub Służby Podatkowej — informuje LSM English.

Statystyki policji

Według rzeczniczki łotewskiej Policji Państwowej, Eliny Priedite, ofiarami takich schematów częściej padają osoby starsze, jednak w pułapkę oszustów wpadają ludzie w różnym wieku i różnych narodowości. Od 1 do 27 października policja zarejestrowała 311 przypadków oszustw: 118 poszkodowanych straciło łącznie około 1,935 mln euro.

Policja zaapelowała, aby nie przekazywać osobom postronnym danych do logowania do bankowości internetowej, kodów Smart-ID ani kodów PIN, nie klikać podejrzanych linków i nie otwierać nieznanych załączników. Obywatelom zaleca się również, aby nie przelewali pieniędzy na polecenie nieznajomych oraz samodzielnie kontaktowali się z instytucją lub firmą za pośrednictwem oficjalnych danych kontaktowych. W razie podejrzenia oszustwa należy natychmiast skontaktować się z bankiem i powiadomić policję.

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Ochrona przed fałszywymi wiadomościami

Operator komórkowy Bite Latvija uruchomił pilotażowy projekt, w ramach którego organizacje mogą bezpłatnie ograniczyć wykorzystywanie nazw swoich nadawców w sieci SMS operatora. W projekcie uczestniczą już Dyrekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, INDEXO Banka, SEB banka i Swedbank. Firma tworzy listę chronionych nazw nadawców, aby oszuści nie mogli ich wykorzystywać.

Ekspert łotewskiej organizacji reagowania na incydenty cybernetyczne CERT.lv, Armins Palms, poinformował również o bezpłatnym zaporze DNS, która blokuje dostęp do znanych oszukańczych stron internetowych. Narzędzie jest dostępne na komputerach i urządzeniach mobilnych oraz, jak zaznaczył, może blokować wykryte numery, z których dzwonią oszuści. Palms podkreślił, że sprawcy zwykle ponaglają ofiarę, podczas gdy oficjalne instytucje nie będą wymagały wykonania działania w ciągu kilku minut.

W 2025 roku mieszkańcy i firmy na Łotwie stracili 16 mln euro w wyniku oszustw telefonicznych, inwestycyjnych i innych, a w 2024 roku — 23,7 mln euro.

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