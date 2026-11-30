Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba szczegółowo zbadał odległą zwartą galaktykę AMORE6, której gaz zawiera zaledwie 0,076% zawartości tlenu w Słońcu. Taki wskaźnik może świadczyć o środowisku zbliżonym do warunków powstawania pierwszych gwiazd we Wszechświecie, podaje ScienceAlert.

AMORE6 jest obserwowana w takim stanie, w jakim była około 1 mld lat po Wielkim Wybuchu, czyli około 12,8 mld lat temu. Galaktyka jest zbyt słaba do takiej analizy bez soczewkowania grawitacyjnego: gromada galaktyk Pandora zakrzywia czasoprzestrzeń i wzmacnia jej obraz. Według obliczeń badaczy efektywny promień AMORE6 wynosi zaledwie 117 lat świetlnych.

Oznaki spektralne

Podczas pierwszych obserwacji, o których informowano w 2025 roku, astronomowie zarejestrowali promieniowanie zjonizowanego wodoru, lecz nie wykryli charakterystycznego sygnału tlenu. Wówczas zawartość tlenu w gazie oszacowano na mniej niż 0,19% poziomu słonecznego.

W nowym badaniu zespół kierowany przez Takahiro Morishitę z Uniwersytetu Tohoku obserwował AMORE6 za pomocą spektrografu bliskiej podczerwieni NIRSpec Teleskopu Jamesa Webba przez łącznie 45,2 godziny. Dane umożliwiły wykrycie słabych sygnałów spektralnych tlenu i węgla, a także dwóch linii emisyjnych helu od atomów, które utraciły oba elektrony.

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Możliwe wyjaśnienie

Podwójna jonizacja helu wymaga bardzo energetycznego promieniowania, którego zwykłe populacje gwiazd, według oceny badaczy, nie wytwarzają w wystarczającej ilości. Siła promieniowania helu jest zgodna z prognozami dla populacji gwiazd powstałej z pierwotnego gazu.

Jednym z możliwych wyjaśnień są gwiazdy Populacji III — wciąż niepotwierdzone pierwsze pokolenie gwiazd, które mogło powstawać z pierwotnej materii bez cięższych pierwiastków. Jednocześnie autorzy pracy nie wykluczają innego wariantu: źródłem twardego promieniowania może być czarna dziura pochłaniająca materię. Według ich obliczeń jej masa mogłaby wynosić od 1 tys. do 10 tys. mas Słońca.

Obecność tlenu i węgla również nie wyklucza scenariusza z pierwszymi gwiazdami: masywne gwiazdy Populacji III mogły zsyntetyzować i uwolnić te pierwiastki w ciągu kilku milionów lat. Wyniki badania opublikowano jako preprint na arXiv, dlatego wymagają dalszej weryfikacji.

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