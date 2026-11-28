Międzynarodowa grupa astronomów zbadała za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba ultrasłabą galaktykę LAP1-B, która istniała około 13 miliardów lat temu — 800 milionów lat po Wielkim Wybuchu. W jej gazie wykryto zawartość tlenu na poziomie około 1/240 wartości słonecznej, czyli 0,42%. Czyni to LAP1-B najbardziej chemicznie prymitywną spośród znanych galaktyk, w których powstają gwiazdy, podaje ScienceDaily.

Obserwacje przez soczewkę grawitacyjną

Zespół kierowany przez Kimihiko Nakajimę, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Kanazawa, obserwował obiekt przez ponad 30 godzin metodą spektroskopii. Światło LAP1-B zostało wzmocnione około 100 razy przez masywną gromadę galaktyk na pierwszym planie. Efekt ten nazywany jest soczewkowaniem grawitacyjnym: grawitacja dużego obiektu zakrzywia i powiększa światło z bardziej odległego źródła.

Dane określiły przesunięcie ku czerwieni galaktyki na poziomie 6,625 ± 0,001. Analiza spektralna umożliwiła zmierzenie ilości pierwiastków chemicznych w jej gazie. Niezwykle niskie stężenie tlenu wskazuje, że galaktyka doświadczyła bardzo niewielkiego wzbogacenia chemicznego produktami powstawania, ewolucji i śmierci poprzednich pokoleń gwiazd.

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Możliwy ślad pierwszych gwiazd

Naukowcy zarejestrowali także nietypowo wysoki stosunek węgla do tlenu oraz intensywne promieniowanie jonizujące. Ich zdaniem cechy te są zgodne z teoretycznymi prognozami dla gwiazd powstałych z gazu niemal pozbawionego ciężkich pierwiastków. Takie gwiazdy pierwszej generacji, znane jako gwiazdy populacji III, miały powstać z wodoru i helu, które dominowały we wczesnym Wszechświecie.

Masę gwiazdową LAP1-B oszacowano na mniej niż 3 300 mas Słońca, ponieważ astronomom nie udało się wykryć ciągłego świecenia jej gwiazd. Jednocześnie ruch gazu wskazuje, że całkowita masa grawitacyjna obiektu jest większa niż łączna masa gwiazd i gazu. Oznacza to, że galaktyka prawdopodobnie znajduje się w dużym halo ciemnej materii.

Związek z ultrasłabymi galaktykami karłowatymi

Połączenie małej masy gwiazdowej, dominacji ciemnej materii i prymitywnego składu chemicznego sprawia, że LAP1-B przypomina prawdopodobnego przodka ultrasłabych galaktyk karłowatych w pobliżu Drogi Mlecznej. Takie układy zawierają niewiele gwiazd i są uważane za kosmiczne skamieniałe pozostałości wczesnych etapów formowania galaktyk. Zespół planuje kontynuować poszukiwania jeszcze bardziej prymitywnych obiektów za pomocą Jamesa Webba.

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