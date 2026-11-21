Spektrometr rentgenowski MIXS, zmierzający ku Merkuremu na pokładzie europejsko-japońskiej misji BepiColombo, po ośmiu latach w kosmosie po raz pierwszy przeprowadził obserwacje astronomiczne. Instrument zarejestrował promieniowanie rentgenowskie Mgławicy Kraba, znajdującej się około 6 500 lat świetlnych od Ziemi, informuje ScienceDaily.

MIXS przebył wraz ze statkiem kosmicznym około 10 mld kilometrów. Do września instrument nie mógł patrzeć bezpośrednio w kosmos, ponieważ jego pole widzenia zasłaniał moduł transportowy Mercury Transfer Module. Możliwość kalibracji pojawiła się po oddzieleniu tego modułu od dwóch orbiterów naukowych — Mercury Planetary Orbiter i Mio.

Test na Mgławicy Kraba

Do pierwszego testu zespół wybrał Mgławicę Kraba — dobrze zbadane pozostałości po wybuchu gwiazdy o silnym i przewidywalnym sygnale rentgenowskim. Główna seria obserwacji odbyła się 11–12 września: w ciągu 39 godzin aparat 55 razy zmieniał orientację, aby zebrać dane.

Naukowcy porównali wyniki z testami naziemnymi przeprowadzonymi w 2015 roku. Według ich danych rozdzielczość kątowa MIXS, czyli zdolność do rozróżniania drobnych szczegółów obrazu, okazała się nieco lepsza niż podczas testów laboratoryjnych.

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Zespół nie wykrył również na obrazach wpływu niepożądanego światła widzialnego. Efekty galaktycznych promieni kosmicznych, które rejestrowano także podczas lotu, naukowcy mogą odfiltrować podczas przetwarzania danych. Detektor nie wykazuje oznak uszkodzenia radiacyjnego po ośmiu latach w kosmosie.

Jednocześnie specjaliści obserwują autofluorescencję instrumentu, gdy Słońce oświetla jego optykę. Według oceny zespołu nie powinno to wpłynąć na obserwacje oświetlonej przez Słońce powierzchni Merkurego. Poszczególne efekty są nadal badane, a instrument ma zostać zoptymalizowany podczas uruchamiania w pobliżu planety.

Poszukiwanie pierwiastków chemicznych na Merkurym

MIXS jest zainstalowany na orbiterze Mercury Planetary Orbiter. Ma stworzyć globalną mapę pierwiastków na powierzchni Merkurego, analizując fluorescencyjne promieniowanie rentgenowskie skał. Gdy słoneczne promienie rentgenowskie trafiają w powierzchnię planety, jej atomy emitują sygnały charakterystyczne dla różnych pierwiastków.

Dane MIXS będzie uzupełniał instrument SIXS, który mierzy promieniowanie słoneczne i cząstki docierające do Merkurego. Oczekuje się, że 21 listopada BepiColombo wejdzie na orbitę Merkurego. Rozdzielenie dwóch orbiterów naukowych planowane jest na 9–10 grudnia, a główna faza naukowa misji ma rozpocząć się w kwietniu 2027 roku.

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