Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz 20 listopada pokonał Włocha Flavio Cobollego 6:4, 6:1 w ostatnim meczu fazy grupowej ATP Finals w Turynie we Włoszech. Dzięki trzeciemu zwycięstwu w trzech meczach grupy Ivana Lendla awansował do półfinału bez porażki, poinformowała Channel NewsAsia.

Zwycięstwo w 65 minut

Alcaraz przełamał serwis już w pierwszym gemie i objął prowadzenie 2:0. W drugim secie również wyszedł na 2:0 dzięki przełamaniu, a następnie jeszcze raz odebrał podanie rywalowi, powiększając przewagę do 4:1. Mecz trwał 65 minut. Hiszpan zagrał 29 winnerów, podczas gdy Cobolli — dziewięć.

Cobolli jeszcze przed rozpoczęciem spotkania stracił szanse na wyjście z grupy. Alcaraz wcześniej zapewnił sobie miejsce w półfinale, odnosząc zwycięstwa nad Amerykaninem Francesem Tiafoe i Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem.

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Stan zdrowia Alcaraza

Przed meczem pojawiły się obawy dotyczące stanu lewego mięśnia dwugłowego uda Alcaraza: po zwycięstwie nad Miedwiediewem w środę opuścił kort z ciasnym bandażem na lewej nodze. W czwartek tenisista przeszedł badanie MRI, a hiszpańskie media poinformowały, że badanie nie wykazało poważnego urazu. Tego samego dnia odwołał trening, a w piątek przełożył zaplanowaną rozgrzewkę.

W półfinale Alcaraz zagra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Hiszpan dąży do pierwszego w karierze triumfu w ATP Finals. Pod koniec roku wrócił na kort po ponad czteromiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją nadgarstka, której doznał podczas turnieju ATP 500 w Barcelonie, a następnie wygrał zawody w Tokio, Wiedniu i Paryżu.

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