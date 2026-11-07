Tenisista Carlos Alcaraz pokonał Taylora Fritza w ćwierćfinale turnieju Masters w Paryżu i pozbawił Amerykanina szansy na zdobycie ostatniej przepustki do kończącego sezon ATP Finals w Turynie. Mecz we Francji zakończył się wynikiem 6:7 (10:12), 7:5, 6:3 na korzyść Hiszpana.

Dwa niewykorzystane meczbole

Fritz wygrał pierwszego seta w tie-breaku, a w drugiej partii objął prowadzenie 5:3 po przełamaniu. Amerykanin dwukrotnie był o krok od zwycięstwa: najpierw przy serwisie Alcaraza przy stanie 5:3, a następnie przy własnym serwisie przy 5:4. Jednak Alcaraz odrobił straty, wygrał drugiego seta i przypieczętował zwycięstwo w trzeciej partii.

Gdyby Fritz awansował do półfinału, wyprzedziłby Rafaela Khodara w walce o udział w kończącym sezon turnieju. Porażka nie pozwoliła również 29-letniemu Amerykaninowi po raz drugi w ośmiu meczach pokonać Alcaraza. Poprzednie zwycięstwo nad Hiszpanem odniósł w Pucharze Lavera w 2025 roku.

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Skład uczestników turnieju w Turynie

Jak informuje Sky Sports, Alcaraz i Khodar zagrają w ATP Finals, które odbędzie się w Turynie od 15 do 22 listopada. Wcześniej kwalifikację zapewnili sobie także Alexander Zverev, Ben Shelton, Daniił Miedwiediew, Arthur Fils, Flavio Cobolli i Frances Tiafoe.

Tego samego dnia Ben Shelton pokonał Tommy'ego Paula 6:4, 4:6, 6:3, kończąc szanse swojego rodaka na awans do ATP Finals i gwarantując udział w turnieju Tiafoe. W półfinale paryskiego Mastersa Alcaraz zmierzy się ze zwycięzcą meczu Casper Ruud — Nuno Borges, a Shelton zagra przeciwko Luce Van Assche'owi.

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