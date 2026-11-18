Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz pokonał Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 6:2, 6:4 w meczu fazy grupowej turnieju ATP Finals w Turynie we Włoszech. Trzeci tenisista świata zbliżył się do awansu do półfinału zawodów.

Przewaga w dwóch setach

Jak informuje Channel NewsAsia, Alcaraz dwukrotnie przełamał serwis w pierwszym secie, który wygrał 6:2. Na początku drugiej partii Hiszpan ponownie odebrał podanie rywalowi i utrzymał przewagę do końca meczu. Miedwiediew, który sześć lat temu wygrał ATP Finals, nie zdołał odpowiedzieć na mocną grę przeciwnika.

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Seria zwycięstw i stan zdrowia

Dla 23-letniego Alcaraza było to 11. zwycięstwo z rzędu. Przed turniejem w Turynie zdobył tytuły w Wiedniu i Paryżu, a łącznie wygrał trzy tytuły po powrocie do cyklu podczas US Open, gdzie wznowił występy po czteromiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją nadgarstka.

Podczas meczu Alcaraz skorzystał z przerwy medycznej, aby zabandażować lewe udo, jednak nie wpłynęło to na przebieg gry. Zakończył spotkanie, gdy Miedwiediew posłał piłkę w siatkę przy odbiorze. To, czy zwycięstwo zapewniło Alcarazowi przedwczesny awans do półfinału, miało zostać rozstrzygnięte po innym meczu grupy między Flavio Cobollim a Francesem Tiafoe.

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