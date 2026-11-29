Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz pokonał Włocha Flavio Cobollego 6:2, 7:6 (7:4) w finale Pucharu Davisa w Bolonii we Włoszech. Wynik wyrównał stan rywalizacji między reprezentacją Hiszpanii a broniącymi tytułu Włochami — o losach trofeum miał zdecydować mecz deblowy.

Jak podaje Channel NewsAsia, kapitanowie drużyn David Ferrer i Filippo Volandri w chwili publikacji nie potwierdzili jeszcze składów par na decydujące spotkanie.

Odpowiedź Alcaraza po zwycięstwie Musettiego

Przed drugim meczem singlowym Włochy objęły prowadzenie dzięki zwycięstwu Lorenzo Musettiego nad 20-letnim Hiszpanem Rafaelem Jodarem 6:7 (4:7), 6:2, 6:1. Jodar odrobił straty ze stanu 2:5 w pierwszym secie i wygrał go, a na początku drugiej partii również przełamał rywala. Musetti wygrał jednak później dziewięć gemów z rzędu i odwrócił losy spotkania.

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Cobolli, siódmy zawodnik światowego rankingu, przed finałem przegrał w tym tygodniu oba mecze singlowe — w spotkaniach Włoch z Koreą Południową i Czechami. Przegrał również z Alcarazem w obu ich wcześniejszych bezpośrednich meczach. W finale, wspierany przez gospodarzy, Cobolli zdołał przełamać rywala pod koniec drugiego seta i doprowadzić do tie-breaka, jednak Alcaraz doprowadził mecz do zwycięstwa.

Serie Włoch i Hiszpanii

Dla Alcaraza było to 16. kolejne zwycięstwo pod koniec sezonu. Włochy nie przegrały w Pucharze Davisa od 2023 roku i walczą o czwarty tytuł z rzędu — żadna drużyna nie osiągnęła takiego wyniku od czasów reprezentacji USA z początku lat 70. Hiszpania chce wygrać Puchar Davisa po raz pierwszy od 2019 roku; w ubiegłorocznym finale Hiszpanie przegrali z Włochami.

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