Włoski tenisista Jannik Sinner oświadczył na konferencji prasowej w Mediolanie we Włoszech, że planuje wrócić do rywalizacji podczas Australian Open w styczniu. Drugi zawodnik światowego rankingu nie gra od lipca, kiedy obronił tytuł na Wimbledonie, z powodu kontuzji kolana.

Celem jest powrót do Australii

„Celem jest powrót do Australii. Być może wcześniejsza gra w kilku turniejach. Ale muszę dążyć do celu dzień po dniu, ponieważ jeśli będę się spieszył, może być gorzej. Ale tak, celem jest Australia” — powiedział 25-letni sportowiec.

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Według Sky Sports News, Sinner nie wykluczył udziału w kilku turniejach przed Australian Open, jednak podkreślił, że nie chce spieszyć się z powrotem po kontuzji.

Występy w Melbourne

Sinner wygrywał Australian Open w Melbourne w 2024 i 2025 roku. W tym roku przegrał z Novakiem Djokoviciem w półfinale turnieju. Włoch stracił również pierwszą pozycję w światowym rankingu, którą zajął Alexander Zverev.

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