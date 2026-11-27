Włoski tenisista Lorenzo Musetti pokonał Czecha Jakuba Mensika 6:3, 6:4 w pierwszym meczu singlowym półfinału Pucharu Davisa w Bolonii we Włoszech. Dzięki temu reprezentacja Włoch objęła prowadzenie w rywalizacji z Czechami, informuje Channel NewsAsia.

Przełamania w każdym secie

Musetti uzyskał po jednym przełamaniu w każdym secie, co wystarczyło do zwycięstwa w dwóch partiach. Mensik, który zajmował 15. miejsce w światowym rankingu, podczas gdy Musetti był 27., miał szanse na przełamanie w drugim secie, w tym gdy Włoch serwował po zwycięstwo w meczu. Czeski tenisista nie był jednak w stanie kontynuować spotkania.

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Kolejny mecz półfinału

W drugim meczu singlowym Flavio Cobolli zagra z Jirim Lehecką. Włochy dążą do zdobycia czwartego z rzędu tytułu w Pucharze Davisa bez drugiego tenisisty świata Jannika Sinnera, który jest kontuzjowany. Drugi półfinał odbędzie się w sobotę, gdy Hiszpania zagra z Wielką Brytanią.

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