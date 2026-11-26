Brytyjski tenisista Cameron Norrie pokonał Niemca Jana-Lennarda Struffa w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Davisa w Bolonii we Włoszech i dał reprezentacji Wielkiej Brytanii prowadzenie 1:0 w rywalizacji z Niemcami. Jak informuje Channel NewsAsia, mecz zakończył się wynikiem 6:3, 3:6, 6:2.

Zwycięstwo w 1 godzinę i 33 minuty

Norrie przełamał serwis rywala i objął prowadzenie 3:1 w pierwszym secie, po czym wygrał partię. Struff odpowiedział w drugim secie: po raz pierwszy w meczu przełamał podanie przeciwnika i wyrównał stan rywalizacji w setach.

W decydującej partii 52. rakieta świata Norrie ponownie przejął inicjatywę. Przełamał serwis rywala i objął prowadzenie 4:2, a następnie zakończył mecz na swoją korzyść po jednej godzinie i 33 minutach. Struff zajmuje 39. miejsce w światowym rankingu.

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Kolejne mecze reprezentacji

W drugim meczu singlowym najlepszy niemiecki tenisista Alexander Zverev ma zagrać z półfinalistą Wimbledonu Arthurem Ferym. W meczu deblowym Brytyjczycy Henry Patten i Neal Skupski zmierzą się z Niemcami Kevinem Krawietzem i Timem Pützem.

Zwycięzca ćwierćfinału zagra w sobotę w półfinale z Austrią lub Hiszpanią. Trzykrotni aktualni mistrzowie, Włosi, już awansowali do półfinału, w którym zmierzą się z reprezentacją Czech. Wielka Brytania po raz ostatni wygrała Puchar Davisa w 2015 roku, a Niemcy — w 1993 roku.

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