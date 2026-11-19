Amerykański tenisista Ben Shelton pokonał w Turynie Hiszpana Rafaela Jodara 7:6 (10:8), 7:5 i zbliżył się do awansu do półfinału ATP Finals. Mecz trwał nieco ponad dwie godziny, informuje BBC Sport.

Warunki awansu do półfinału

Shelton awansuje do najlepszej czwórki, jeśli lider światowego rankingu Alexander Zverev pokona Francuza Arthura Filsa w ostatnim meczu grupowym w czwartek. Fils będzie mógł wyprzedzić Amerykanina tylko wtedy, gdy wygra ze Zverevem w dwóch setach.

Po meczu Shelton napisał na obiektywie kamery: „I'll be watching, Arthur”. Zażartował, że uzna wyższość swojego przyjaciela Filsa i pojedzie na wakacje, jeśli ten pokona Zvereva w dwóch setach. Shelton powiedział, że będzie kibicował Filsowi i oglądał jego mecz ze Zverevem.

Napięty mecz z Jodarem

W pierwszym secie Shelton obronił dwa break pointy i wygrał zacięty tie-break. W drugiej partii Amerykanin objął prowadzenie z przełamaniem, jednak Jodar wyrównał na 4:4. Hiszpan, który rozgrywa pierwszy profesjonalny sezon w ATP Tour, pewnie grał w obronie, lecz pod koniec meczu się zmęczył.

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Przy stanie 5:5 Shelton ponownie przełamał podanie rywala, a w następnym gemie zakończył mecz trzema asami z rzędu. Łącznie Amerykanin posłał 14 asów przy jednym podwójnym błędzie i przegrał tylko 11 wymian po pierwszym serwisie. Serwując po zwycięstwo w meczu, poślizgnął się w tylnej części kortu, ale szybko doszedł do siebie i doprowadził grę do wygranej.

Sytuacja w grupie

Zverev, który wciąż nie przegrał w turnieju, zapewnił już sobie pierwsze miejsce w Grupie Johna McEnroe. W sobotę Niemiec zagra w półfinale z Daniiłem Miedwiediewem lub Francesem Tiafoe.

Dla Sheltona jest to drugi występ w ATP Finals: w debiutanckim turnieju przed rokiem nie wygrał ani jednego meczu. Amerykanin przyjechał do Turynu po zwycięstwie w turnieju Masters 1000 i pierwszym w karierze finale turnieju wielkoszlemowego — US Open.

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