W Turynie we Włoszech lider światowego rankingu Alexander Zverev pokonał Hiszpana Rafaela Jodara w meczu otwarcia ATP Finals. Niemiecki tenisista wygrał w dwóch setach — 6:4, 6:4 — i odniósł pierwsze zwycięstwo od czasu objęcia prowadzenia w światowym rankingu.

Przewaga przy serwisie

Jak informuje BBC Sport, Zverev stracił zaledwie 10 punktów przy własnym serwisie. Wprowadził do gry 84% pierwszych podań i zaserwował 10 asów. Najtrudniejszy moment w pierwszym secie nastąpił, gdy Niemiec serwował po wygraną w partii i musiał obronić dwa break pointy. Uratował się dwoma kolejnymi asami.

Zverev przełamał podanie rywala na początku pierwszego seta po bekhendzie wzdłuż linii. W drugiej partii również szybko zdobył przełamanie. Jodar obronił trzy break pointy, które mogły dać Zverevowi przewagę dwóch przełamań, jednak Niemiec ostatecznie zaserwował po zwycięstwo.

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Początek turnieju

29-letni Zverev powiedział, że jest zadowolony z początku turnieju, choć uważa, że wciąż ma co poprawić. Jak stwierdził, mecz nie był idealny, jednak zwycięstwo stanowiło dobry początek jego występu.

Wcześniej Zverev przegrał swój pierwszy mecz jako lider światowego rankingu podczas turnieju Paris Masters w listopadzie. W tym sezonie wygrał French Open i US Open, a także dotarł do finału Wimbledonu. Według BBC Sport ma na koncie 66 zwycięstw w meczach ATP Tour w tym sezonie — najwięcej wśród tenisistów.

Debel

W turnieju deblowym Brytyjczyk Henry Patten i Fin Harri Heliovaara rozpoczęli obronę tytułu od zwycięstwa nad Brazylijczykami Rafaelem Matosem i Orlando Luzem — 6:3, 5:7, 10:4. Patten i Heliovaara są aktualnymi mistrzami ATP Finals w Turynie.

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