Tenisistka Mirra Andriejewa wygrała turniej finałowy WTA w Indian Wells w USA, nie przegrywając ani jednego seta. Za tytuł otrzymała również 3,37 mln dolarów nagrody oraz specjalnie wykonany fioletowy samochód Mercedes-Benz, informuje The National.

Zwycięstwa nad rywalkami z czołowej dziesiątki

Dla 19-letniej Andriejewej był to debiutancki występ w singlu w turnieju finałowym. W drodze po trofeum pokonała drugą rakietę świata Aryną Sabalenkę, piątą rakietę świata Jessicę Pegulę, a także dwukrotnie Elinę Switolinę, w tym w finale.

Przed rozpoczęciem zawodów jej bilans meczów z tenisistkami z czołowej dziesiątki w sezonie wynosił jedno zwycięstwo i pięć porażek. Andriejewa została pierwszą nastoletnią tenisistką od czasu Marii Szarapowej w 2004 roku, która wygrała turniej finałowy sezonu. Została również trzecią zawodniczką od powrotu formatu każdy z każdym w 2003 roku, która zdobyła tytuł bez straty seta, po Serenie Williams w 2012 roku i Idze Świątek w 2023 roku.

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Po finale Andriejewa powiedziała, że ważne było dla niej udowodnienie samej sobie, iż potrafi skutecznie grać przeciwko najsilniejszym tenisistkom. Sezon kończy na drugim miejscu światowego rankingu, tracąc 293 punkty do liderki rankingu, Jeleny Rybakiny.

Występ Switoliny

Elina Switolina po raz pierwszy od 2019 roku dotarła do finału turnieju finałowego. W trakcie zawodów Ukrainka pokonała finalistki Wimbledonu Lindę Noskovą i Karolinę Muchovą, a także przerwała serię pięciu porażek z Sabalenką, która trwała sześć lat.

Switolina występowała w Indian Wells bez swojego trenera Andrew Bettlesa, który nie mógł wyjechać z powodu zbliżającego się porodu jego żony. Tenisistce pomagał jej przyjaciel i rodak Serhij Stachowski. Ukrainka zakończyła sezon na szóstej pozycji światowego rankingu.

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