Tenisistka Aryna Sabalenka poinformowała, że przed startem WTA Finals wznowiła współpracę z psychologiem. Białorusinka powiedziała o tym na tradycyjnej konferencji prasowej przed turniejem, pisze Interia Sport.

Decyzja przed WTA Finals

Według portalu psycholog już pomaga Sabalence. Tenisistka nie podała szczegółów dotyczących formatu tej współpracy. WTA Finals będzie dla niej ostatnią szansą na poprawę wyników przed przerwą po mniej udanej drugiej części roku.

W pierwszych trzech miesiącach sezonu 2026 Sabalenka zdobyła 3800 punktów w rankingu WTA Race, wygrała trzy turnieje i raz dotarła do finału turnieju wielkoszlemowego. Do WTA Finals zakwalifikowała się, mając 6485 punktów.

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Wyniki w drugiej części sezonu

Od kwietnia do października 2026 roku Białorusinka zdobyła 2685 punktów. Prawie połowę tego dorobku uzyskała dzięki dotarciu do finału US Open, w którym przegrała z Jeleną Rybakiną. Ostatni tytuł w sezonie Sabalenka zdobyła pod koniec marca na turnieju w Miami.

Po zwycięstwie w Miami częściej kończyła występy na wczesnych etapach turniejów. W materiale Interia Sport wiąże się to ze spadkiem wyników tenisistki w drugiej części sezonu.

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