W Indian Wells w USA Coco Gauff pokonała Martę Kostiuk 6:4, 7:5 w meczu fazy grupowej WTA Finals. W drugim secie Amerykanka przegrywała 1:5, miała problemy z plecami, obroniła trzy piłki setowe i zwyciężyła.

Jak informuje Interia Sport, w pierwszym secie Kostiuk poprosiła o pomoc medyczną z powodu problemów z nadgarstkiem. Przy stanie 5:2 dla Gauff ukraińska tenisistka wróciła na kort z opaską na nadgarstku, zmniejszyła stratę, ale przegrała seta 4:6.

Problemy Gauff z plecami

Drugi set rozpoczął się od przewagi Kostiuk: po kolejnym przełamaniu objęła prowadzenie 3:0. Następnie Gauff wzięła przerwę medyczną z powodu bólu pleców. Amerykanka wygrała gema, jednak Kostiuk doprowadziła do stanu 5:1 i miała trzy piłki setowe.

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Gauff wygrała 15 z kolejnych 16 wymian, wyrównała na 5:5, a następnie zakończyła mecz, wygrywając dwa gemy.

Sytuacja w grupie

Przed rozpoczęciem meczu Linda Noskova zapewniła już sobie wyjście z grupy A, podczas gdy Kostiuk straciła szanse na półfinał. Los Gauff zależał także od meczu Noskovej z Jessicą Pegulą: Amerykanka awansowała do półfinału tylko w przypadku zwycięstwa czeskiej tenisistki.

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