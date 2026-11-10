Polska tenisistka Maja Chwalińska nie wystąpi w tegorocznym Billie Jean King Cup we Włocławku w Polsce. We wtorek wieczorem 25-letnia sportsmenka poinformowała na Instagramie, że rezygnuje z udziału w turnieju.

Oświadczenie tenisistki

Chwalińska osobiście ogłosiła swoją decyzję za pośrednictwem serwisu społecznościowego. Jak podaje Interia Sport, tenisistka wskazała również powody nagłej rezygnacji. Jednocześnie w dostępnym tekście publikacji nie podano konkretnej treści tych wyjaśnień.

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Reprezentacja Polski bez Chwalińskiej

Według informacji portalu, od pewnego czasu w kuluarach mówiono już o możliwości, że Chwalińska nie zagra w turnieju. Po jej oświadczeniu reprezentacja Polski wystąpi w Billie Jean King Cup bez 25-letniej tenisistki. Interia Sport zaznaczyło również, że dodatkowe informacje o sytuacji opublikuje później.

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