Tenisistka Maja Chwalińska wycofała się z Billie Jean King Cup we Włocławku — Interia Sport
Polska tenisistka Maja Chwalińska nie wystąpi w tegorocznym Billie Jean King Cup we Włocławku w Polsce. We wtorek wieczorem 25-letnia sportsmenka poinformowała na Instagramie, że rezygnuje z udziału w turnieju.
Oświadczenie tenisistki
Chwalińska osobiście ogłosiła swoją decyzję za pośrednictwem serwisu społecznościowego. Jak podaje Interia Sport, tenisistka wskazała również powody nagłej rezygnacji. Jednocześnie w dostępnym tekście publikacji nie podano konkretnej treści tych wyjaśnień.
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Reprezentacja Polski bez Chwalińskiej
Według informacji portalu, od pewnego czasu w kuluarach mówiono już o możliwości, że Chwalińska nie zagra w turnieju. Po jej oświadczeniu reprezentacja Polski wystąpi w Billie Jean King Cup bez 25-letniej tenisistki. Interia Sport zaznaczyło również, że dodatkowe informacje o sytuacji opublikuje później.