Tunezyjska tenisistka Ons Jabeur planuje wrócić do zawodowej rywalizacji w 2027 roku po przerwie związanej z ciążą i narodzinami pierwszego dziecka. Sportsmenka powiedziała o tym w Dubaju w ZEA, informuje The National.

Jabeur zaznaczyła, że dokładna data jej powrotu jest obecnie nieznana. Jak powiedziała, jej ciało zmieniło się po porodzie, dlatego stopniowo odzyskuje formę fizyczną i już trenuje. Tenisistka dodała, że jej syn towarzyszy jej podczas treningów.

Przerwa po Wimbledonie

Jabeur rozegrała ostatni mecz w czerwcu 2025 roku na Wimbledonie. Wówczas skreczowała w pierwszej rundzie meczu przeciwko Wiktorii Tomowej. Następnie sportsmenka zdecydowała się odejść od tenisa z powodu kontuzji i zmęczenia.

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Pięć miesięcy później Jabeur poinformowała o ciąży, a w kwietniu 2026 roku urodziła syna Eliana. Nazwała macierzyństwo niezwykłym doświadczeniem, choć zaznaczyła, że brakuje jej snu.

Kariera w tourze WTA

32-letnia Jabeur zdobyła pięć tytułów WTA i trzykrotnie zagrała w finałach turniejów wielkoszlemowych. W 2022 roku dotarła do finałów Wimbledonu i US Open, a w następnym roku drugi raz z rzędu wystąpiła w decydującym meczu Wimbledonu. Wcześniej zajmowała drugie miejsce w światowym rankingu.

Podczas przerwy w karierze Jabeur otworzyła również akademię tenisową w Dubaju. W dniu oświadczenia o możliwym powrocie podpisała umowę partnerską ze Special Olympics UAE dotyczącą wyszukiwania talentów i szkolenia osób z zaburzeniami rozwoju.

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