Kazachska tenisistka Jelena Rybakina oświadczyła, że w następnym sezonie chce po raz pierwszy wygrać Roland Garros. Zwycięstwo we French Open pozwoliłoby 27-letniej sportsmence skompletować karierowego Wielkiego Szlema. Poinformował o tym The Japan Times.

Cel po osiągnięciu pierwszego miejsca w rankingu

Rybakina została pierwszą reprezentantką Kazachstanu, która zakończyła sezon jako liderka światowego rankingu. W 2026 roku wygrała Australian Open i US Open, zwiększając łączną liczbę swoich tytułów wielkoszlemowych do trzech.

Tenisistka przyznała, że wygranie Roland Garros będzie niezwykle trudnym zadaniem, ale wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku zbliży się do tego celu. Jak zaznaczyła, po osiągnięciu pierwszej pozycji w światowym rankingu będzie poświęcać mniej uwagi miejscu w klasyfikacji. Zamiast tego Rybakina planuje koncentrować się na zwycięstwach w turniejach wielkoszlemowych i stabilnych występach w najważniejszych zawodach.

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Powrót do zdrowia po kontuzjach

Rybakina zaznaczyła, że dla realizacji tych planów ważne jest zachowanie zdrowia. Przedwcześnie zakończyła sezon 2026, wycofując się z turnieju finałowego WTA w przeddzień jego rozpoczęcia, ponieważ nie była fizycznie gotowa do rywalizacji.

Tenisistka zdobyła tytuł US Open dwa miesiące temu, mimo obaw dotyczących kontuzji przed rozpoczęciem turnieju. W ubiegłym miesiącu wycofała się również z ćwierćfinału zawodów w Tokio z powodu urazu szyi. Oczekuje się, że Rybakina rozpocznie sezon 2027 w styczniu na turnieju w Brisbane.

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