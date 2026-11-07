Kazachska tenisistka Jelena Rybakina wycofała się z kończącego sezon turnieju WTA Finals, który ma rozpocząć się 8 listopada w Indian Wells. Jej miejsce w drabince zajęła Marta Kostiuk, informuje Interia Sport.

Zmiana w drabince turniejowej

O wycofaniu się Rybakiny dowiedziano się w sobotę wieczorem czasu polskiego. Według portalu jej nazwisko zostało już usunięte z drabinki rozgrywek na oficjalnej stronie WTA, gdzie zamiast kazachskiej tenisistki widnieje Kostiuk.

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Obrona tytułu nie dojdzie do skutku

Interia Sport nazywa Rybakinę liderką światowego rankingu i zaznacza, że nie będzie ona walczyć o obronę tytułu. Portal nazywa również Aryną Sabalenkę drugą w światowym rankingu.

Z powodu wycofania się Rybakiny nie dojdzie do możliwego pojedynku z Sabalenką, na który czekali kibice. W WTA Finals mają wystąpić najlepsze tenisistki sezonu. Interia Sport zaznaczył, że dodatkowe informacje są oczekiwane później.

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