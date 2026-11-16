Ukraińska tenisistka Elina Switolina oświadczyła, że w przyszłym tygodniu wróci do Ukrainy po występie w finale kończącego sezon turnieju w Indian Wells w Kalifornii w USA. Obiecała również nadal wspierać kraj poprzez darowizny, własną fundację charytatywną i platformę, jaką ma w tenisie, informuje Channel NewsAsia.

Finał turnieju w Indian Wells

W decydującym meczu Switolina przegrała z reprezentantką Rosji Mirrą Andriejewą 5:7, 3:6. Ukraińska sportsmenka, którą publikacja nazywa szóstą rakietą świata, zaznaczyła, że wsparcie z Ukrainy jest dla niej ważnym źródłem motywacji podczas wojny rozpętanej przez Federację Rosyjską — państwo agresora.

Switolina powiedziała, że od niemal pięciu lat wspiera ukraińską armię i żołnierzy. Według niej wśród jej przyjaciół są osoby służące krajowi, a wojskowi śledzą jej mecze. Tenisistka podkreśliła również, że sport może przynajmniej częściowo odwracać uwagę ludzi od napięcia i niepewności czasu wojny.

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Wsparcie za pośrednictwem fundacji

Według Switoliny w ciągu ostatnich pięciu lat przekazała ponad 1 mln dolarów na fundacje charytatywne, pomoc humanitarną i inicjatywy realizowane przez jej własną fundację. Fundacja pomaga ukraińskim tenisistom uczestniczyć w zawodach, wspiera programy turniejowe, zapewnia granty na podróże i pomoc psychologiczną.

Tenisistka podziękowała ukraińskim kibicom, którzy przychodzili na mecze z flagami, a także tym, którzy oglądali mecze w Ukrainie nocą z powodu różnicy czasu. Dodała, że obecność ukraińskich sportowców na międzynarodowych zawodach zachęca dzieci do uprawiania tenisa i innych sportów.

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