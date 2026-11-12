Ukraińska tenisistka Elina Switolina odniosła zwycięstwo po odrobieniu strat nad Czeszką Karolíną Muchovą w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Kalifornii. Rozstawiona z numerem szóstym zawodniczka przegrała pierwszego seta, ale wygrała mecz 3:6, 6:2, 6:2 i zachowała szanse na awans do półfinału, informuje BBC Sport.

Nieudany początek i odrobienie strat

Przed spotkaniem z Muchovą Switolina przegrała pierwszy mecz fazy grupowej z Mirrą Andriejewą — 4:6, 0:6. W drugim pojedynku Ukrainka również źle rozpoczęła grę: po przegranym pierwszym secie skorzystała z przerwy medycznej z powodu problemu z prawym biodrem, a na początku drugiej partii miała break point przy własnym serwisie.

Switolina obroniła tego break pointa i stopniowo przejęła inicjatywę. Muchová popełniła w meczu 39 niewymuszonych błędów, większość z nich przy uderzeniach z forhendu. W decydującym secie Czeszka straciła wczesnego gema serwisowego, a później popełniła ósmy podwójny błąd, po czym Switolina doprowadziła mecz do zwycięstwa.

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Szanse na półfinał

Po meczu Switolina powiedziała, że była zła na siebie z powodu pierwszego spotkania i pierwszego seta przeciwko Muchovej, ale zdołała skierować te emocje na grę. To zwycięstwo było jej dziewiątym w tym roku nad rywalką z czołowej dziesiątki światowego rankingu oraz pierwszym na WTA Finals od triumfu w tym turnieju w 2019 roku.

Switolina wciąż może awansować do najlepszej czwórki, jednak warunki niezbędne do tego zostaną określone po meczu Aryny Sabalenki z Andriejewą.

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