W Polsce tenisistka Iga Świątek opowiedziała o współpracy ze swoją psycholożką Darią Abramowicz. W wywiadzie opublikowanym 11 listopada na kanale Mikaeli Shiffrin sportsmenka zaznaczyła, że wsparcie i zaufanie są kluczowe w takiej pracy, informuje Interia Sport.

Przygotowanie na wyzwania

Według Świątek Abramowicz potrafi zauważyć potencjalne trudności jeszcze zanim się pojawią. Tenisistka wyjaśniła, że gdy człowiek dobrze się czuje, czasem może stracić koncentrację i mniej obserwować własne myśli. Zdaniem sportsmenki właśnie na tym polega mocna strona jej psycholożki.

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Świątek powiedziała także, że Abramowicz pomaga jej określić, jak reagować na wyzwania, które mogą pojawić się na jej drodze.

Praca poza kortem

Tenisistka zaznaczyła, że w ciągu ostatniego roku dużo pracowały nad tym, aby psycholożka częściej podróżowała razem z nią i mogła lepiej ją poznać. Według Świątek ta współpraca pomogła jej lepiej organizować nie tylko sprawy związane z tenisem, ale także życie poza kortem.

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