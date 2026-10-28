W Singapurze przewodniczący Temasek Holdings Teo Chee Hean oświadczył, że małe kraje powinny rozwijać współpracę nie tylko z innymi państwami, lecz także z firmami i organizacjami pozarządowymi. Jego zdaniem takie partnerstwa są potrzebne w warunkach osłabienia współpracy wielostronnej na świecie.

Jak informuje Channel NewsAsia, Teo Chee Hean wystąpił na Steward Leadership Summit w hotelu Hilton Singapore Orchard. Nazwał takie podejście współpracą „polilateralną”, która może wspierać globalną współpracę obok dwustronnych i plurilateralnych partnerstw między krajami.

Podstawa współpracy wielostronnej

Według Teo Chee Heana współpraca wielostronna stała się obecnie „słaba i rozbita”. Jednocześnie porozumienia polilateralne mogą stworzyć podstawę do odbudowy współpracy na poziomie wielostronnym, gdy nadejdzie na to odpowiedni czas.

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Przypomniał, że po nieudanej konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w Seattle w 1999 roku Singapur zaczął aktywniej zawierać dwustronne umowy o wolnym handlu. Teo Chee Hean zauważył, że podobne podejście stosują obecnie także inne kraje, wspominając o niedawnym zakończeniu długotrwałych negocjacji Unii Europejskiej, Kanady i Indii w sprawie umów o wolnym handlu.

Zabezpieczenia dla sztucznej inteligencji

Teo Chee Hean wskazał na opracowanie zabezpieczeń dla sztucznej inteligencji jako jeden z obszarów współpracy polilateralnej. Według niego w takim zrzeszeniu mogłyby uczestniczyć rządy, duże firmy z branży AI, organizacje pozarządowe i związki zawodowe.

Zaznaczył, że pracownicy mają uzasadnione obawy dotyczące wpływu wdrażania AI na zatrudnienie. Jednocześnie w Singapurze, według przytoczonych przez niego wyników badań, akceptacja tej technologii przeważa nad obawami dotyczącymi jej ryzyka, w tym możliwego wypierania miejsc pracy. Teo Chee Hean powiązał to z zaufaniem do zdolności rządu do ustanowienia odpowiednich ograniczeń dotyczących wykorzystania AI oraz z partnerstwem rządu, pracodawców i związków zawodowych.

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