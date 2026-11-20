U pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, którzy kontynuowali terapię biologiczną i małocząsteczkową w miesiącach przed planowaną operacją jelita grubego, rzadziej występowała nieszczelność zespolenia jelitowego lub zakażenie miejsca operowanego w przestrzeni narządowej. Wynika to z retrospektywnego badania opublikowanego w Journal of the American College of Surgeons, informuje News-Medical.

Wyniki analizy

Naukowcy przeanalizowali dane 1150 pacjentów, którzy w latach 2021–2024 przeszli planowe operacje w 24 ośrodkach medycznych sieci American College of Surgeons NSQIP-IBD. Po skorygowaniu różnic w wyjściowej charakterystyce pacjentów nieszczelność zespolenia lub zakażenie miejsca operowanego w przestrzeni narządowej wystąpiły u 2,43% osób otrzymujących taką terapię, wobec 6,46% wśród osób, które jej nie otrzymywały.

Badacze nie stwierdzili statystycznie istotnej różnicy między grupami w zakresie powierzchownych zakażeń rany operacyjnej, głębokich zakażeń w obrębie nacięcia oraz rozejścia się rany.

Jakie leki uwzględniono

Autorzy zaliczyli do terapii leki biologiczne i leki małocząsteczkowe. Pacjenci najczęściej otrzymywali leki przeciw czynnikowi martwicy nowotworów — 46%. Następne były leki ukierunkowane na interleukinę-23 — 33%, a także środki antyintegrynowe — 12%.

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Choroba Leśniowskiego-Crohna jest przewlekłą chorobą zapalną przewodu pokarmowego. Czasami wymaga usunięcia zajętego odcinka jelita i połączenia jego części — zespolenia. Jego nieszczelność może wymagać pilnej ponownej operacji lub długotrwałej hospitalizacji.

Autorzy zastrzegają ostrożność wobec wniosków

Wcześniej immunosupresyjne właściwości takich leków budziły obawy, że należy je odstawić przed operacjami z powodu możliwego pogorszenia gojenia ran. Główny autor pracy, Nicholas Neil z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, zaznaczył, że zgromadzone dane nie potwierdzają tego sygnału tak przekonująco, jak wcześniej przypuszczano.

Jednocześnie autorzy podkreślają, że wyniki wskazują na związek, a nie bezpośredni efekt leków. Niższe ryzyko powikłań może wiązać się z lepszą kontrolą zapalenia ogólnoustrojowego i gojeniem błony śluzowej. Do potwierdzenia wniosków potrzebne są większe badania, w tym odrębna skorygowana analiza dla każdej klasy leków.

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