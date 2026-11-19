Naukowcy z Yale School of Medicine ustalili, że terazosyna, stosowana do obniżania ciśnienia tętniczego, hamowała reakcję bliznowacenia w fibroblastach pobranych od pacjentów ze zwłóknieniem płuc. O badaniu opublikowanym 18 listopada w czasopiśmie Science Translational Medicine informuje News-Medical.

Rola nerwów współczulnych

Zwłóknienie płuc jest chorobą przewlekłą, w której tkanka płuc ulega zapaleniu, bliznowaceniu i sztywnieje. Obecne leki przeciwfibrotyczne nie leczą choroby, lecz jedynie spowalniają jej postęp.

W modelu zwłóknienia płuc u myszy naukowcy obserwowali powstawanie blizn za pomocą obrazowania całej tkanki płucnej. Odkryli, że nerwy współczulne wrastały w obszary tkanki zwłókniałej, gdzie zazwyczaj ich nie ma.

W zdrowych płucach nerwy współczulne znajdują się głównie w dużych centralnych drogach oddechowych. W płucach objętych zwłóknieniem unerwiały małe obszary obwodowe. Wyłączenie genu związanego z rozwojem i żywotnością nerwów współczulnych zapobiegało postępowi zwłóknienia u myszy.

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Dlaczego zbadano terazosynę

Autorzy odkryli również związek między położeniem nerwów współczulnych a obszarami o wysokiej zawartości alfa-aktyny mięśni gładkich, czyli α-SMA. Białko to uczestniczy w skurczu mięśni. Terazosyna należy do alfa-blokerów: lek rozluźnia mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i obniża ciśnienie tętnicze.

W 1987 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła terazosynę, lek zmniejszający produkcję α-SMA. Podczas eksperymentu z fibroblastami pacjentów terazosyna hamowała reakcję bliznowacenia.

Kierowniczka badania Erica Herzog zaznaczyła, że wynik daje podstawy do badań klinicznych już zatwierdzonych alfa-blokerów jako potencjalnego leczenia zwłóknienia płuc. Jednocześnie naukowcy podkreślili, że dotychczas ocenili tylko jeden typ komórek — fibroblasty.

Zespół bada również rolę komórek odpornościowych i nabłonkowych w rozwoju choroby oraz szuka sposobów na przerwanie wzrostu nerwów w zwłókniałych obszarach płuc.

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