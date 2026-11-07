Tesla w USA wprowadzi dodatkową zmianę produkcyjną dla pickupów Cybertruck, aby spróbować zrealizować istniejące zamówienia przed demontażem linii produkcyjnej. Ma ona zostać rozbudowana na potrzeby produkcji dwumiejscowej robotaksówki Cybercab.

Dodatkowa zmiana dla zamówień

Dyrektor generalny Tesli Elon Musk poinformował w serwisie społecznościowym X, że obecny portfel zamówień na Cybertrucka znacznie przewyższa liczbę samochodów, które firma może wyprodukować przed demontażem linii. Jak stwierdził, prace nad rozszerzeniem produkcji Cybercaba są oczekiwane około czerwca lub lipca przyszłego roku.

Musk zaznaczył, że Tesla doda kolejną zmianę, aby spróbować zrealizować wszystkie zamówienia na czas. Informuje o tym Channel NewsAsia.

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Przesunięcie zasobów

Dzień wcześniej Musk oświadczył, że Tesla będzie stopniowo ograniczać produkcję Cybertrucka w zakładzie w Teksasie i kierować zasoby na Cybercaba. Robotaksówka jest jedną z kluczowych inwestycji Muska w dążeniu do przekształcenia Tesli z producenta samochodów w firmę działającą w dziedzinach sztucznej inteligencji i robotyki.

Dostawy Cybertrucka do klientów rozpoczęły się pod koniec 2023 roku. Według Kelley Blue Book sprzedaż modelu w USA spadła w ubiegłym roku do około 20 tys. samochodów z niemal 39 tys. w 2024 roku. To znacznie mniej niż wcześniej przedstawiona przez Muska prognoza 250 tys. Cybertrucków rocznie. Pickup ze stali nierdzewnej był również wielokrotnie objęty akcjami przywoławczymi, a jego produkcji towarzyszyły problemy z jakością. Nietypowy design modelu ograniczył perspektywy jego sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym w Europie.

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