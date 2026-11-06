W USA Tesla i SpaceX straciły około 456 mld dolarów łącznej wartości rynkowej w ciągu dwóch sesji giełdowych — od zamknięcia rynku we wtorek do końca notowań w czwartek. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Spadek akcji spółek

Akcje Tesli spadły w czwartek o 10,77%, do 343,69 dolara za akcję. Kapitalizacja rynkowa producenta pojazdów elektrycznych wyniosła po tym około 1,36 bln dolarów.

Akcje SpaceX potaniały o 9,05%, do 123,62 dolara. Wycena firmy lotniczo-kosmicznej wyniosła około 1,68 bln dolarów. SpaceX rozpoczęła publiczny obrót 12 czerwca pod tickerem SPCX.

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Wybory i wyprzedaż akcji technologicznych

Spadek notowań nastąpił po zwycięstwach Demokratów w obu izbach Kongresu oraz w kluczowych wyborach w Teksasie, gdzie znajdują się siedziby obu firm. Demokratka Gina Hinojosa pokonała urzędującego republikańskiego gubernatora Grega Abbotta, a James Talarico pokonał republikanina Kena Paxtona w wyborach do Senatu USA.

Inwestorzy oceniali, czy zmiana polityczna może doprowadzić do zaostrzenia nadzoru nad biznesami Elona Muska oraz ograniczeń w budowie centrów danych. Obie firmy rozbudowują infrastrukturę dla sztucznej inteligencji, dlatego potencjalne zmiany regulacyjne mogą wpłynąć na ich działalność.

Jednocześnie spadek nastąpił na tle szerszej wyprzedaży akcji amerykańskich spółek technologicznych. Wskazane 456 mld dolarów oznacza zmniejszenie łącznej wartości akcji spółek znajdujących się w obrocie, a nie bezpośrednie straty pieniężne ani równoważny spadek osobistego majątku Muska.

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