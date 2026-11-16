Amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla planuje zainwestować 3 mld euro w rozbudowę fabryki w Grünheide, na wschód od Berlina. Jak podaje Tagesschau, firma zamierza wznieść nowy budynek produkcyjny, w którym docelowo będzie mogła produkować do 1 mln autonomicznych robotaksówek Cybercab.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2027 rok

Według informacji Tesli rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na pierwszą połowę 2027 roku, a uruchomienie produkcji — na 2029 rok. Do końca 2026 roku firma chce złożyć wniosek o pozwolenie na nowy budynek. Będzie on oparty na wniosku dotyczącym całego projektu, złożonym w 2023 roku.

Środki są również przeznaczone na budowę obiektów pomocniczych i kolejnego obiektu oczyszczania ścieków. Tesla oświadczyła, że w ramach rozbudowy planuje zatrudnić kilkuset nowych pracowników.

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Władze Brandenburgii poparły projekt

Premier Brandenburgii Dietmar Woidke nazwał planowane inwestycje decyzją o dużym znaczeniu gospodarczym. Jego zdaniem perspektywa produkcji do 1 mln Cybercabów wzmocni rolę Grünheide jako motoryzacyjnego ośrodka przemysłowego i stworzy nowe miejsca pracy.

Minister gospodarki Brandenburgii Martina Klement również z zadowoleniem przyjęła oświadczenie Tesli, podkreślając nowe możliwości dla mieszkańców regionu. Fabryka Tesli pod Berlinem została otwarta w marcu 2022 roku. Według firmy w październiku w zakładzie pracowało 12 600 osób, a w poprzednich miesiącach zatrudnienie zwiększono o kolejne 2 000 pracowników. Firma informowała również o zamiarze zwiększenia produkcji do 7 500 samochodów tygodniowo, czyli około 375 000 rocznie, oraz rozszerzenia produkcji ogniw akumulatorowych w Grünheide.

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