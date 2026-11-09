W Stanach Zjednoczonych Tesla zwróci depozyty wielu klientom, którzy zamówili elektrycznego pickupa Cybertruck, ponieważ nie będzie w stanie zrealizować wszystkich obecnych zamówień przed zakończeniem produkcji modelu. Poinformował o tym dyrektor generalny Tesli Elon Musk.

Jak podaje Anadolu Agency, Musk napisał w serwisie społecznościowym X, że tempo napływu zamówień na Cybertrucka przewyższa obecne możliwości produkcyjne firmy. Tesla planuje wyprodukować jak najwięcej samochodów przed zamknięciem linii za około osiem miesięcy.

Produkcja zostanie wygaszona w 2027 roku

W piątek Musk poinformował, że Tesla będzie wygaszać produkcję Cybertrucka w Gigafactory Texas około połowy 2027 roku. Później oświadczył, że firma doda kolejną zmianę produkcyjną, aby zrealizować więcej zamówień przed demontażem linii.

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Szef Tesli nie sprecyzował, ile zamówień na Cybertrucka pozostaje niezrealizowanych, ilu klientom zostaną zwrócone depozyty ani według jakiej zasady firma określi zamówienia, które zdąży zrealizować.

Zasoby zostaną skierowane na Cybercab

Musk odrzucił przypuszczenia, że Tesla kończy produkcję Cybertrucka z powodu nierentowności modelu. Według niego potencjalna wartość zwiększenia produkcji Cybercaba przeważa nad złożonością produkcji i skalą zasobów, których wymaga pickup. Cybercab to dwuosobowa robotaksówka bez kierownicy i pedałów.

Przestrzeń fabryczna, pracownicy i wyposażenie mają zostać przekierowane do produkcji Cybercaba. Tesla rozpoczęła dostawy Cybertrucka pod koniec 2023 roku — cztery lata po prezentacji modelu. Według szacunków Kelley Blue Book sprzedaż Cybertrucków w USA spadła o 48%: z 38 965 samochodów w 2024 roku do 20 237 w 2025 roku.

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