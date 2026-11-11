Tesla będzie kontynuować produkcję elektrycznego pickupa Cybertruck w zakładzie Giga Texas do końca lata 2027 roku. Elon Musk oświadczył, że decyzja ma pomóc firmie zrealizować więcej zamówień na ten model z istniejącej kolejki.

Jak informuje Electrek, nowy termin oznacza wydłużenie produkcji o około dwa–trzy miesiące w porównaniu z wcześniejszymi wypowiedziami Muska. 6 listopada mówił on, że produkcja Cybertrucka w zakładzie w Teksasie będzie wygaszana około połowy 2027 roku, aby zwolnić moce produkcyjne dla Cybercab. 9 listopada Musk napisał, że linia zakończy pracę za około osiem miesięcy, a Tesla będzie musiała zwrócić depozyty wielu klientom.

Ceny i zamówienia

Według portalu tego samego dnia Tesla podniosła ceny Cybertrucka o maksymalnie 10% i zawiesiła przyjmowanie zamówień na podstawową wersję Dual Motor. Najtańszy pickup, który można obecnie zamówić, kosztuje 92 490 dolarów, podczas gdy na początku sierpnia jego cena wynosiła 69 990 dolarów.

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Electrek zauważa, że przed ogłoszeniem zakończenia produkcji Cybertruck sprzedawał się w tempie około 30 tys. samochodów rocznie. Portal pisze również, że Tesla wcześniej planowała produkować 250 tys. takich pojazdów rocznie, a zainstalowana wydajność linii produkcyjnej przekraczała 125 tys. sztuk rocznie.

Reakcja zwolenników marki

Kilku użytkowników w odpowiedziach do Muska poinformowało, że nadal czeka na Cybertrucka w cenie 59 990 dolarów, którą Tesla oferowała przez dziesięć dni w lutym. Jeden z użytkowników zapytał, czy nabywcy wersji Premium i Cyberbeast otrzymają przed nimi priorytet, ale Musk nie odpowiedział.

Wśród zwolenników Tesli pojawiają się również pytania o przyszłą gamę modeli firmy po zakończeniu produkcji Cybertrucka. Według Electrek Tesla zakończyła produkcję Modelu S i Modelu X wiosną 2026 roku, a po wygaszeniu produkcji Cybertrucka w konsumenckiej ofercie firmy pozostaną Model 3 i Model Y.

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