Na Florydzie Tesla Model 3 uderzyła w przewróconą ciężarówkę na autostradzie I-75 w pobliżu Naples, w wyniku czego zginęły trzy osoby. W raporcie Tesli dla amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazano, że system wspomagania kierowcy był aktywny przez 30 sekund przed zderzeniem, informuje Electrek.

Wypadek na I-75

Według Florida Highway Patrol do wypadku doszło około godziny 3:54 31 maja 2026 roku w hrabstwie Collier. Kierowca ciężarówki Freightliner z 2014 roku zjechał z drogi w pobliżu zjazdu na Pine Ridge Road, wrócił na południowy kierunek I-75 i przewrócił się. Ciężarówka zablokowała środkowy i zewnętrzny pas ruchu.

25-letni Jonathan Garcia Arias, który jechał BMW, zatrzymał się i wysiadł z samochodu, aby pomóc kierowcy ciężarówki. Później Tesla Model 3 z 2023 roku, w której znajdowało się pięciu młodych mężczyzn z Naples, zderzyła się z dolną częścią przewróconej ciężarówki i z Ariasem. Dwaj pasażerowie Tesli w wieku 18 i 19 lat zginęli na miejscu, a Arias zmarł w szpitalu. 20-letni kierowca Tesli i dwóch innych pasażerów odnieśli ciężkie obrażenia.

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Dane Tesli dla regulatora

W raporcie Tesli dla NHTSA pojazd oznaczono jako Model 3 z 2023 roku, a status automatyzacji wskazano jako „Verified Engaged”. Według publikacji oznacza to, że firma potwierdziła na podstawie danych telemetrycznych aktywację Autopilota lub Full Self-Driving. W dokumencie podano również prędkość przed wypadkiem — 71 mil na godzinę.

Przepisy NHTSA wymagają zgłaszania wypadków, jeśli system wspomagania kierowcy drugiego poziomu był aktywny w ciągu 30 sekund przed uderzeniem. Na podstawie opublikowanego dokumentu nie można ustalić, czy chodziło konkretnie o Autopilota, czy Full Self-Driving, ponieważ Tesla utajniła wersję oprogramowania i opis wypadku jako poufne informacje handlowe. Publikacja zauważa również, że wartość 71 mil na godzinę może być zapisem telemetrycznym, a nie prędkością bezpośrednio w chwili zderzenia.

Statystyki wypadków

Tesla zgłosiła ten wypadek jako pięciodniowe zawiadomienie dotyczące śmiertelnego wypadku, jednak pojawiło się ono wśród wrześniowych zgłoszeń — ponad trzy miesiące po wypadku. Według obliczeń Electrek we wrześniu 2026 roku Tesla zgłosiła 264 wypadki z udziałem systemów wspomagania kierowcy — to najwyższy miesięczny wynik w dostępnych danych. Połączona baza danych publikacji zawiera 4 669 takich raportów Tesli od 2019 roku, z czego 69 oznaczono jako śmiertelne.

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