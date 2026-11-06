The New York Times Company podobno rozpoczęła wyłączne negocjacje w sprawie przejęcia platformy dla miłośników kina Letterboxd za 330 mln dolarów. Jak informuje TechCrunch, napisał o tym sam „The New York Times”. Firma odmówiła komentarza na temat możliwej transakcji.

Odbiorcy platformy

Letterboxd to platforma internetowa dla fanów kina, porównywana do Goodreads dla filmów. Liczba jej użytkowników wzrosła z 3 mln w styczniu 2021 roku do 28 mln w kwietniu tego roku. Ponad połowa odbiorców serwisu ma mniej niż 35 lat.

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Zainteresowanie kupujących

Wcześniej informowano, że Letterboxd szuka nowego właściciela. Według „The New York Times” zainteresowanie przejęciem serwisu wykazywały również studia filmowe A24 i Sony, jednak A24 wycofało się z rywalizacji z powodu ceny.

Z Letterboxd można korzystać bezpłatnie, a rozszerzone funkcje są dostępne w ramach płatnej subskrypcji. Prognozowane przychody platformy w tym roku wynoszą 15 mln dolarów — około 4,5% kwoty, którą The New York Times Company podobno jest gotowa zaoferować za spółkę.

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