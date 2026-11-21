Analiza zdjęć satelitarnych przeprowadzona przez The New York Times wykazała rozbudowę obiektów wojskowych, które, według gazety, Zjednoczone Emiraty Arabskie rozwijały i eksploatowały na lotniskach w Berberze w regionie Somaliland oraz w Bosaso w półautonomicznym regionie Puntland w Somalii. Informuje o tym Jerusalem Post.

Obiekty w Berberze i Bosaso

Według NYT w tych miejscach pojawiły się umocnione konstrukcje, podziemne schrony, pozycje obronne i systemy obrony powietrznej. W Berberze ZEA rozpoczęły remont pasa startowego w 2018 roku oraz przygotowały miejsca postojowe dla samolotów.

Zdjęcia z 2024 roku, jak twierdzi NYT, pokazały umocnioną konstrukcję nadającą się do przechowywania sprzętu wojskowego, a także początek budowy podziemnych obiektów. Na nowszych ujęciach gazeta zidentyfikowała pozycje obronne wokół bazy, prawdopodobną lokalizację systemów obrony powietrznej oraz oznaczenia dla lądowisk śmigłowców. Na terenie zauważono również samoloty transportowe i ciężarówki, co według oceny gazety może wskazywać na logistyczne przeznaczenie obiektu dla regionalnych operacji ZEA.

Amerykańskie loty i obecność wojskowych

W Bosaso NYT zidentyfikował hangary dla samolotów, lądowiska śmigłowców i podziemne konstrukcje. Analitycy zaobserwowali również aktywny system obrony powietrznej i drony, które, według ich oceny, ZEA prawdopodobnie wykorzystują przeciwko ugrupowaniu Asz-Szabab.

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Dane dotyczące śledzenia lotów wskazują, że amerykańskie samoloty wojskowe dwukrotnie leciały do Berbery w ciągu poprzedniego roku. Ostatni lot w sierpniu przetransportował dowódców amerykańskich sił operacji specjalnych z Dżibuti do Berbery, po czym kontynuował lot do Bosaso. Dwóch rozmówców NYT zaznajomionych z operacjami USA w Bosaso oświadczyło, że przebywało tam już około dwóch tuzinów amerykańskich wojskowych sił operacji specjalnych.

Amerykańscy urzędnicy poinformowali gazetę, że Waszyngton nie planuje stałej obecności w Berberze, lecz zamierza współpracować z lokalnymi partnerami w celu ochrony amerykańskich interesów w regionie.

Spór między Somalią a ZEA

W związku ze sporem dotyczącym związków ZEA z regionami Somalii rząd kraju nakazał ambasadorowi Emiratów opuszczenie kraju w ciągu 72 godzin, oskarżając Abu Zabi o brak poszanowania suwerenności. Somalia odwołała również swojego ambasadora z ZEA na konsultacje. Prezydent Hassan Sheikh Mohamud oskarżał Emiraty o wspieranie sił zbrojnych pozostających poza kontrolą władz federalnych i osłabianie jedności kraju.

W styczniu Somalia unieważniła porozumienia z ZEA dotyczące portów, instytucji państwowych, a także współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. ZEA utrzymują relacje z Somalilandem, Puntlandem i Jubalandem, których władze odrzuciły uprawnienia Mogadiszu do unieważniania umów dotyczących ich terytoriów.

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