Organizacja the3million złożyła do Wysokiego Trybunału pozew przeciwko brytyjskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w związku z polityką, która — jak twierdzi — pozbawiła niemal 1 500 obywateli UE pełnych praw do pobytu w kraju. Jak podaje The Guardian, niektórym osobom, którym po Brexicie przyznano status wstępnego osiedlenia, później przekazano, że decyzja ta została podjęta przez pomyłkę.

Zarzuty wobec polityki MSW

W pozwie stwierdzono, że resort cofał wszystkie lub część praw takim osobom bez gwarancji proceduralnych przewidzianych w umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Do tych gwarancji należą prawo do odwołania oraz ocena proporcjonalności decyzji, która powinna uwzględniać, że ludzie budowali swoje życie w kraju, opierając się na pierwotnej decyzji MSW.

the3million zwraca się do sądu o uznanie za niezgodną z prawem polityki przyznawania statusu przez pomyłkę z powodu naruszenia umowy o wystąpieniu z UE oraz prawa zwyczajowego. Powodowie domagają się również usunięcia z opublikowanej polityki zapisów, które uznają za bezprawne.

Nie jest to pierwszy pozew przeciwko MSW dotyczący wdrażania umowy o wystąpieniu. W 2022 roku Niezależny Organ Nadzorczy oskarżył resort o stworzenie ryzyka utraty przez obywateli UE prawa do pracy lub wynajmu mieszkania poprzez wymóg ponownego ubiegania się o status osiedlenia po wygaśnięciu statusu wstępnego osiedlenia. Wysoki Trybunał uznał wówczas warunki ustanowione przez MSW za niezgodne z prawem.

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Przypadki obywateli Włoch

Wśród osób dotkniętych polityką MSW był 33-letni inżynier z Brazylii, posiadający włoskie obywatelstwo, który mieszka w Londynie od 2018 roku. Początkowo poinformowano go, że nie powinien był otrzymać statusu osiedlenia: mężczyźnie pozwolono pozostać w Wielkiej Brytanii, lecz jego żonie z Brazylii — nie. Po zgłoszeniu zastrzeżeń decyzję uchylono w ostatnich tygodniach.

Inna wnioskodawczyni, która pracuje w Narodowej Służbie Zdrowia i zdobywa stopień doktora stomatologii, oświadczyła, że zawiadomienie MSW wywróciło jej życie do góry nogami.

W październiku 2026 roku MSW zgodziło się uznawać osoby za Włochów od urodzenia, jeśli przedstawią dowody włoskiego obywatelstwa oraz potwierdzenie, że zostało ono uzyskane zgodnie z zasadą jure sanguinis — przez pochodzenie. Wcześniej resort poinformował kilku Brazylijczyków włoskiego pochodzenia, że status przyznano im przez pomyłkę, ponieważ podczas składania wniosku nie przedstawili włoskiego paszportu.

Pełniąca obowiązki dyrektorki generalnej the3million Monique Hawkins oświadczyła, że MSW odmawia ludziom należytej procedury i prawa do odwołania, z góry uznając ich za osoby nieobjęte umową o wystąpieniu. Rzecznik MSW powiedział, że nie może komentować sprawy, ponieważ postępowanie jest w toku.

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