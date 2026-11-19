W Austrii badacze stwierdzili związek między cięższym przebiegiem COVID-19 u nastolatków a niższymi wynikami testów myślenia logicznego i zdolności numerycznych. Jak podaje News-Medical, u dziewcząt cięższe objawy wiązały się również z niższymi wynikami zdolności werbalnych.

Dane z badania

W badaniu przekrojowym uczestniczyło 3860 nastolatków w wieku od 12 do 16 lat z Dolnej Austrii. Dane zbierano od kwietnia do października 2024 roku. Uczestnicy samodzielnie informowali, czy chorowali na SARS-CoV-2, ile razy byli zakażeni oraz jak ciężki był najcięższy epizod choroby w dziewięciopunktowej skali.

Co najmniej jedno zakażenie SARS-CoV-2 przeszło 83,9% ankietowanych. Wśród osób, które podały liczbę przypadków, średnia wyniosła około 1,6 zakażenia. Wśród uczestników, którzy ocenili nasilenie objawów, średnia ocena wyniosła 2,9 punktu na dziewięć.

Uzyskane wyniki

Po uwzględnieniu wieku, płci i typu szkoły naukowcy nie stwierdzili statystycznie istotnego związku między samym przebyciem COVID-19 lub liczbą zakażeń a wynikami w dziesięciu ocenianych obszarach. Jednocześnie większe nasilenie objawów wiązało się ze słabszymi wynikami myślenia logicznego i zdolności numerycznych. Związek z myśleniem logicznym nie różnił się istotnie między chłopcami a dziewczętami.

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Po standaryzacji wyników różnica między najłagodniejszym a najcięższym przebiegiem choroby wyniosła około 5,4 punktu dla myślenia logicznego i 2,9 punktu dla zdolności numerycznych w całej grupie. W przypadku zdolności werbalnych u dziewcząt oszacowana różnica sięgnęła 7,2 punktu. Wskaźniki te opisują różnice w poszczególnych obszarach poznawczych, a nie zmianę ogólnego poziomu IQ.

Ograniczenia wniosków

Czynniki związane z COVID-19 wyjaśniały mniej niż 1% dodatkowej zmienności wyników w każdym ocenianym obszarze. Badacze nie stwierdzili istotnego związku między nasileniem objawów a umiejętnościami motorycznymi lub psychomotorycznymi.

Autorzy podkreślili, że projekt badania nie daje podstaw do stwierdzenia związku przyczynowo-skutkowego. Na wyniki mogły wpływać między innymi początkowe różnice w zdolnościach, stan zdrowia, warunki nauki, izolacja społeczna i dobrostan psychiczny. Aby sprawdzić, czy wykryte różnice utrzymują się z czasem, potrzebne są długotrwałe badania w innych grupach nastolatków.

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