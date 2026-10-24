W Izraelu Ahmad Tibi, lider parlamentarny arabskiego sojuszu Wspólna Lista, oświadczył, że ugrupowanie jest gotowe współpracować z żydowską opozycją w Knesecie, aby nie dopuścić do utworzenia rządu Binjamina Netanjahu lub jego dalszego pozostawania na stanowisku szefa rządu tymczasowego. Powiedział o tym w wywiadzie dla Anadolu Agency.

Według Tibiego Wspólna Lista nie planuje wejścia do rządu, ale może zapewnić siłom alternatywnym poparcie parlamentarne podczas poszczególnych głosowań. Uważa on, że ani blok Netanjahu, ani żydowska opozycja nie zdobędą wymaganej większości 61 mandatów.

Sondaż izraelskiej gazety Maariv, opublikowany w piątek, przewiduje dla sojuszu dziewięć miejsc w Knesecie. Sam Tibi przypuścił, że przy wyższej frekwencji wśród arabskich wyborców Wspólna Lista może zdobyć dziewięć lub dziesięć mandatów.

Warunki poparcia parlamentarnego

Zapytany o możliwość parlamentarnego poparcia Gadiego Eisenkota, Tibi oświadczył, że każde porozumienie musi zawierać gwarancje dla arabskich obywateli Izraela. Wśród kwestii wymienił przestępczość i przemoc, bezpieczeństwo osobiste, wyburzanie domów, ustawę Kaminitza dotyczącą kontroli nielegalnego budownictwa, a także przeciwdziałanie rasizmowi i podżeganiu przeciwko Arabom.

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Tibi wspomniał również o potrzebie zwiększenia budżetów i rozwoju infrastruktury, a także o perspektywie politycznej. Podkreślił, że poparcie w poszczególnych głosowaniach nie będzie oznaczało wejścia Wspólnej Listy do koalicji rządzącej ani zbiorowej odpowiedzialności za jej politykę.

Oczekiwania przed wyborami

Tibi nazwał nadchodzące wybory do Knesetu ważnymi, przełomowymi i niebezpiecznymi. Według przytoczonych przez niego danych frekwencja wśród arabskich wyborców wynosi 62%, wobec 48% na analogicznym etapie przed wyborami w 2022 roku. Wyraził nadzieję, że osiągnie ona co najmniej 70%.

Zdaniem Tibiego wyższa frekwencja może wzmocnić pozycję Wspólnej Listy i uniemożliwić małym prawicowym listom przekroczenie progu wyborczego. Oświadczył również, że podczas kampanii wyborczej istnieje ryzyko nasilenia podżegania przeciwko arabskim obywatelom.

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