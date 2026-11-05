TikTok uruchomił osobną aplikację TikTok Shop w Singapurze, Malezji, Tajlandii i na Filipinach. Program jest dostępny na urządzenia z systemami iOS i Android oraz oferuje spersonalizowane rekomendacje produktów, zakupy podczas transmisji na żywo i za pośrednictwem krótkich filmów, a także składanie zamówień w aplikacji.

Użytkownicy będą mogli śledzić zamówienia i kontaktować się z działem obsługi klienta. W opisie aplikacji wspomniano również o ofertach darmowej dostawy, specjalnych korzyściach przy pierwszym zamówieniu oraz bezpiecznych płatnościach. Ekskluzywne oferty mają zachęcać użytkowników do zakupów za pośrednictwem nowego programu, a nie głównej aplikacji TikTok.

Osobna aplikacja do zakupów

Jak informuje TechCrunch, aplikację jako pierwszy zauważył konsultant ds. mediów społecznościowych Matt Navarra. Osobny program może pomóc TikTok Shop przyciągać kupujących poza główną platformą TikTok i bardziej bezpośrednio konkurować z aplikacjami e-commerce Amazon i Temu.

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TikTok nie odpowiedział na zapytanie TechCrunch dotyczące uruchomienia. Nie wiadomo, czy firma planuje rozszerzyć osobną aplikację na inne rynki, w tym na USA. W przypadku uruchomienia w Stanach Zjednoczonych TikTok Shop będzie również konkurować z Walmartem i Targetem, zauważa publikacja.

Rozwój e-commerce

Uruchomienie osobnej aplikacji TikTok Shop było kolejnym krokiem firmy poza media społecznościowe i treści rozrywkowe. Wcześniej TikTok dodawał do swojego ekosystemu gry, przewodniki po restauracjach, sekcje sportowe, rezerwacje hoteli i mikrodramy, a także bada możliwości w obszarze płatności.

TechCrunch zauważa, że nowa aplikacja jest odwrotnym ruchem w konkurencji między TikTokiem a Amazonem: Amazon wcześniej uruchomił kanał krótkich filmów Inspire, a TikTok tworzy teraz osobną przestrzeń zakupową we własnym ekosystemie.

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