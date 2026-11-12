W Wielkiej Brytanii były radiowy didżej Tim Westwood nie przyznał się w Sądzie Koronnym w Southwark w Londynie do winy w sprawie dwóch dodatkowych zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych. Obecnie zaprzecza wszystkim 17 zarzutom dotyczącym dziewięciu kobiet i obejmującym okres od 1983 do 2016 roku.

Dwa nowe epizody

Jak podaje The Guardian, 69-letni Westwood nie przyznał się do winy w związku z zarzutem nieprzyzwoitej napaści na dziewczynę w wieku 16 lub 17 lat w londyńskiej dzielnicy Hammersmith and Fulham w 1991 roku. Zaprzeczył także zarzutowi napaści seksualnej na 18-letnią kobietę w Wandsworth w południowym Londynie w maju 2004 roku.

Rozprawa w styczniu

W październiku ubiegłego roku Westwoodowi postawiono zarzuty dotyczące zdarzeń z udziałem siedmiu kobiet. Według publikacji jest on oskarżony o cztery nieprzyzwoite napaści w Londynie w latach 80., trzy takie zdarzenia w BBC w latach 90., a także o zgwałcenie kobiety w hotelu w 1996 roku.

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Ponadto zarzuca mu się dwie nieprzyzwoite napaści i jeden przypadek gwałtu na początku lat 2000. pod londyńskim adresem, a także dwa przypadki gwałtu pod londyńskim adresem w latach 2010. Zarzuty dotyczą również napaści seksualnych w nocnym klubie w Stroud w hrabstwie Gloucestershire w 2010 roku oraz na festiwalu muzycznym w Londynie w 2016 roku.

Proces w sprawie wszystkich 17 zarzutów zaplanowano na styczeń. Westwood został zwolniony za kaucją pod pewnymi warunkami. Odszedł z Radio 1 i Radio 1Xtra w 2013 roku po niemal 20 latach pracy, a w kwietniu 2022 roku przestał prowadzić program w Capital Xtra.

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