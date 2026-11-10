Tymczasowy prezydent Paragwaju Pedro Alliana poprosił wszystkich ministrów o złożenie rezygnacji w związku z poważnym kryzysem bankowym, przez który miliony ludzi straciły dostęp do swoich kont. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat 9 listopada.

Zmiany w rządzie

Alliana polecił nowemu szefowi kancelarii, Rolando de Barrosowi, poprosić ministrów, sekretarzy i najwyższych urzędników państwowych na stanowiskach zaufania o złożenie podań o rezygnację.

Według prezydenta celem tego kroku jest wzmocnienie koordynacji w rządzie i skuteczniejsze zarządzanie. Oświadczył również, że wszystkie instytucje państwowe będą nadal działać w normalnym trybie.

Kryzys Ueno Bank

Alliana, który wcześniej był wiceprezydentem, objął urząd w piątek po tym, jak senatorowie odwołali w drodze impeachmentu Santiago Peñę z powodu upadku Ueno Bank, z którym był związany.

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3 listopada Bank Centralny Paragwaju przejął kontrolę nad Ueno, po czym niemal 3 mln osób straciło dostęp do swoich środków. Wywołało to masowe protesty. Przywracanie wypłat za pośrednictwem funduszu gwarancyjnego rozpoczęło się w czwartek, a do soboty niemal 1,2 mln osób otrzymało około 160 mln dolarów.

Śledztwo w sprawie Peñi

Peña, który został prezydentem w 2023 roku, posiadał akcje spółki holdingowej banku do czasu ich sprzedaży w ubiegłym roku. Według publikacji jest oskarżany o wykorzystywanie wpływów prezydenckich do kierowania milionów depozytów państwowych do Ueno, a także o ukrywanie lub bagatelizowanie problemów finansowych banku mimo ostrzeżeń dotyczących wątpliwych kredytów i problemów z wypłacalnością.

Po impeachmentcie były prezydent został objęty aresztem domowym. W weekend funkcjonariusze organów ścigania przeszukali jego dom w ramach śledztwa dotyczącego upadku banku.

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