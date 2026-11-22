Naukowcy z Texas A&M University doszli do wniosku, że tymina — jedna z zasad azotowych DNA — może kierować uszkodzenia wywołane promieniowaniem ultrafioletowym do formy, którą łatwiej przywrócić do pierwotnego stanu. Może to wyjaśniać, jak wczesne systemy genetyczne przetrwały intensywne promieniowanie słoneczne przed powstaniem warstwy ozonowej, informuje ScienceDaily.

Dlaczego badano tyminę

Przejście od RNA do DNA było jednym z kluczowych etapów ewolucji systemów genetycznych. W przeciwieństwie do RNA, które zawiera uracyl, w DNA wykorzystywana jest tymina. Ta zamiana od dawna rodziła pytania wśród badaczy, ponieważ tymina jest podatna na niektóre rodzaje uszkodzeń wywołanych promieniowaniem ultrafioletowym. W warunkach wczesnej Ziemi mogło to wydawać się ewolucyjną wadą.

Pracami kierował profesor Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Peter Rentzepis wraz z badaczami Keyvanem Khoshem Abadim i Negar Karpourazar. Ich badanie opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Bardziej odwracalne uszkodzenia UV

Zespół poddał tyminę i uracyl kontrolowanemu promieniowaniu ultrafioletowemu, które miało odtworzyć warunki panujące na pierwotnej Ziemi. Reakcję molekuł analizowano metodami biofotoniki, w tym spektroskopią absorpcyjną, fluorescencyjną i ramanowską.

Według autorów przewaga tyminy może polegać nie na zapobieganiu samemu uszkodzeniu, lecz na ograniczaniu jego skutków. Badacze przypuszczają, że tymina pochłania szkodliwą energię UV i utrzymuje uszkodzenie w zasadach azotowych, nie pozwalając mu oddziaływać na bardziej wrażliwe części molekuły.

Naukowcy stworzyli również zestaw referencyjnych pomiarów reakcji tych molekuł na światło. W przyszłości takie charakterystyki spektralne mogą pomóc szybciej wykrywać patogeny i oceniać skuteczność dezynfekcji UV wody oraz innych materiałów.

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