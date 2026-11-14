Tyrrell Hatton objął samodzielne prowadzenie w DP World Tour Championship po trzeciej rundzie na polu Jumeirah Golf Estates. Uzyskał wynik cztery uderzenia poniżej par — 68 — i wyprzedził Victora Pereza o jedno uderzenie, podaje Sky Sports News.

Pozycje przed finałową rundą

Szwed Mikael Lindberg zajmuje trzecie miejsce i traci do Hattona trzy uderzenia. Według obecnej prognozy Perez może otrzymać jedną z 10 kart PGA Tour przyznawanych na podstawie klasyfikacji Race to Dubai.

Rory McIlroy zakończył trzecią rundę wynikiem par — 72 uderzenia. Po eagle'u na siódmym dołku par 5 na krótko samodzielnie objął prowadzenie w turnieju, jednak następnie zaliczył trzy kolejne bogeye na odcinku wokół zakrętu pola.

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Szanse McIlroya w Race to Dubai

Birdie na ostatnim dołku pozwoliło McIlroyowi utrzymać łączny wynik pięć uderzeń poniżej par. Dzieli czwarte miejsce z Eugenio Chacarrą, Adamem Scottem i Francesco Laportą, tracąc do lidera cztery uderzenia.

Aby zachować szanse na wyprzedzenie Chacarry w klasyfikacji generalnej Race to Dubai, McIlroy musi zająć co najmniej samodzielne czwarte miejsce. Walczy o ósmy tytuł Race to Dubai, który wyrównałby rekord.

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