Stosowanie tirzepatydu raz w tygodniu wraz ze zmianami stylu życia zmniejszyło wskaźnik masy ciała u nastolatków z otyłością średnio o 18,5% w ciągu 72 tygodni. W grupie placebo BMI w tym okresie nieznacznie wzrosło — o 0,5%. O wynikach randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania III fazy, opublikowanego w JAMA, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyło 160 nastolatków w wieku od 12 do 17 lat z otyłością lub nadmierną masą ciała oraz co najmniej jednym powiązanym z nią powikłaniem. Badanie prowadzono w 31 ośrodkach w sześciu krajach od października 2023 roku do czerwca 2026 roku. Uczestników w stosunku 2:1 przydzielono do grupy otrzymującej tirzepatyd lub placebo. Lek podawano podskórnie raz w tygodniu, zwiększając dawkę do maksymalnej tolerowanej — 5, 10 lub 15 mg.

Wszyscy uczestnicy otrzymali także indywidualne zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej. Do grupy tirzepatydu włączono 109 nastolatków, a do grupy placebo — 51. Średni wiek uczestników na początku badania wynosił 14,6 roku, a średnie BMI — 38,6 kg/m².

Zmiany masy ciała i wskaźników metabolicznych

Prawie 80% uczestników otrzymujących tirzepatyd osiągnęło obniżenie BMI o co najmniej 5%, a prawie połowa — o co najmniej 20%. W grupie placebo obniżenie BMI o co najmniej 20% osiągnęło 8% uczestników. Różnica między grupami w zmniejszeniu masy ciała wyniosła 20,1 kg, a obwodu talii — 16,4 cm.

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Badacze odnotowali również poprawę ciśnienia tętniczego, poziomu lipidów i glukozy we krwi, hemoglobiny glikowanej oraz insuliny na czczo. Po 72 tygodniach u ponad połowy uczestników przyjmujących tirzepatyd BMI spadło poniżej 95. percentyla dla danego wieku i płci — progu stosowanego do definiowania otyłości. W grupie placebo wskaźnik ten wyniósł 7,1%.

Działania niepożądane i ograniczenia

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zaburzenia układu pokarmowego: nudności, wymioty i biegunka, zwłaszcza podczas zwiększania dawki. Takie objawy zgłosiło 81,5% uczestników grupy tirzepatydu. Z powodu działań niepożądanych leczenie przerwało 9,3% uczestników tej grupy, podczas gdy w grupie placebo nie odnotowano takich przypadków.

Autorzy zaznaczyli, że potrzebna jest dalsza obserwacja, aby ocenić trwałość efektu, długoterminowe bezpieczeństwo oraz możliwy wpływ na wzrost i dojrzewanie płciowe. Badanie finansowała firma Eli Lilly, producent tirzepatydu, która uczestniczyła w projektowaniu badania, analizie i interpretacji danych.

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