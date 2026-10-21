Tysiące Izraelczyków mieszkających za granicą planują przyjechać do Izraela, aby zagłosować w wyborach 27 października. Wielu z nich zamierza poprzeć blok opozycyjny kierowany przez byłego dowódcę wojskowego Gadiego Eisenkota.

Jak informuje The Japan Times, udział wyborców powracających z zagranicy może wpłynąć na wynik przy zbliżonych notowaniach obu obozów politycznych. Według sondażu publicznego nadawcy Kan z 18 października blok Eisenkota mógłby uzyskać 52 mandaty, a blok premiera Benjamina Netanjahu — 51. Do utworzenia rządu potrzeba co najmniej 61 miejsc w Knesecie.

Głosowanie tylko w Izraelu

Izrael nie pozwala większości obywateli głosować poza granicami kraju. Wyjątek dotyczy około 4 tys. urzędników państwowych przebywających za granicą. Frekwencja w tej grupie sięgnęła 87%, wobec 70% w wyborach w 2022 roku, a głosowanie odbywało się w 100 placówkach dyplomatycznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według publikacji poza krajem mieszka od 700 tys. do 1 mln Izraelczyków, jednak tylko część z nich będzie mogła wrócić, aby wziąć udział w wyborach. Niektórzy uczestnicy kampanii wiążą swoją decyzję o przyjeździe z atakiem Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku oraz próbami rządu Netanjahu zmiany systemu sądownictwa.

Organizacja podróży

Amerykańska bezpartyjna koalicja AID uruchomiła program Fly&Vote. Pomaga on Izraelczykom za granicą w sprawach dokumentów i gwarantuje miejsca na lotach do Tel Awiwu w obliczu zakłóceń w ruchu lotniczym związanych z wojną.

Partia Likud zwróciła się do Centralnej Komisji Wyborczej, twierdząc, że inicjatywa może być nielegalną zachętą finansową dla wyborców. Po uregulowaniu sporu Likud wycofał swoje wystąpienie, a organizatorzy zgodzili się nie dodawać lotów grupowych i przestrzegać taryf linii lotniczych. Grupa obywatelska Back2vote poinformowała, że ponad 7 800 osób zarejestrowało się, aby przekonywać przyjaciół i krewnych do przyjazdu do Izraela na głosowanie.

Czytaj nas na