W pakistańskim mieście Sialkot podczas tłumu na ceremonii mehndi i losowaniu nagród zorganizowanych dla TikTokera Muhammada Ansara Jatta zginął 30-letni Muhammad Aqeel. Ponad 14 innych osób odniosło obrażenia, podaje Dawn.

Tłum przy wejściu

Wydarzenie dla Ansara Jatta, znanego na TikToku jako Mr Patlu, zaplanowano na Faraz Cricket Ground przy Daska Road. Wśród obecnych planowano rozlosować samochód i motocykle. Przed rozpoczęciem ceremonii przy miejscu wydarzenia zgromadziły się setki obserwujących TikTokera z różnych miast pakistańskiej prowincji Pendżab.

Kiedy organizatorzy otworzyli bramy dla odwiedzających, rozpoczął się ścisk. Ludzie upadali na ziemię podczas przepychanek, a uczestnicy wydarzenia jeszcze przed przybyciem ratowników samodzielnie przewieźli część poszkodowanych do pobliskich prywatnych klinik i szpitali.

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Działania ratowników i policji

Policja i służba Rescue 1122 przeprowadziły wspólną akcję ratunkową i przewiozły poszkodowanych do Szpitala Klinicznego im. Allamy Iqbala. Większość osób wypisano po udzieleniu pierwszej pomocy, a pozostałe pozostawały pod nadzorem medycznym. Muhammad Aqeel zmarł w drodze do szpitala z powodu ciężkiego stanu.

Według przedstawiciela służby ratunkowej wśród pozostałych rannych byli mężczyźni w wieku od 22 do 51 lat z dystryktów Narowal, Gujranwala, Sheikhupura, Khanewal, Okara, Sialkot, Gujrat i Bahawalpur. Jednocześnie dwóch mieszkańców Sialkotu oświadczyło, że liczba poszkodowanych mogła przekroczyć 40 osób.

Funkcjonariusz służby ratunkowej w Sialkocie Naveed Iqbal poinformował, że ratownicy nie zostali wcześniej powiadomieni o masowym zgromadzeniu. W akcji ratunkowej wykorzystano cztery karetki pogotowia i motocyklową karetkę. Szef policji okręgowej Dost Muhammad skrytykował organizatorów za przedwczesne otwarcie bram i oświadczył, że okoliczności zdarzenia zostaną sprawdzone, po czym mogą zostać podjęte kroki prawne.

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