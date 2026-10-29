W Australii wstępna ocena więzienna Brendana Nugenta, którego policja podejrzewa o celowe potrącenie federalnej posłanki Helen Haines w Wangaratta, nie wykazała oznak ekstremizmu ani powiązań z grupami politycznymi lub ideologiami. Jak podaje ABC News Australia, ocenę przeprowadzono kilka dni po zatrzymaniu Nugenta, a jego stan psychiczny nadal jest oceniany.

Źródło znające treść oceny oświadczyło, że Nugent miał urojenia prześladowcze i prawdopodobnie znajdował się w stanie psychozy. W ocenie wskazano także na poważne zaburzenie psychiczne, a wśród możliwych diagnoz rozważana jest schizofrenia. Według rozmówcy ABC wpisy mężczyzny w mediach społecznościowych, zawierające konspiracyjne odniesienia do Izraela, Gazy, zmian klimatu, Kremla i Jeffreya Epsteina, mogą raczej świadczyć o paranoi i pogorszeniu stanu psychicznego.

Okoliczności sprawy

Haines wyjmowała rzeczy z bagażnika samochodu w pobliżu swojego biura poselskiego w Wangaratta, gdy uderzył w nią LandCruiser prowadzony przez Nugenta. Australijski minister spraw wewnętrznych Tony Burke po incydencie powołał się na relacje świadków, według których kierowca zawrócił, a następnie, według wersji śledztwa, dwukrotnie najechał na posłankę.

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Haines doznała obrażeń zagrażających życiu i została przewieziona do szpitala The Alfred w Melbourne, gdzie chirurdzy amputowali jej obie nogi. Według ABC jest w stanie stabilnym i została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej.

Nugentowi postawiono zarzuty niebezpiecznej jazdy skutkującej poważnymi obrażeniami, umyślnego spowodowania poważnych obrażeń oraz spowodowania szkody u funkcjonariusza Wspólnoty. Śledczy twierdzą, że jego działania były celowe. Dochodzenie, którym początkowo wspólnie zajmowały się policja stanu Wiktoria i Australijska Policja Federalna, prowadzi obecnie policja stanu Wiktoria, która będzie również odpowiedzialna za oskarżenie w tej sprawie.

Wcześniejsze prośby o pomoc

Podczas wcześniejszego leczenia na oddziałach psychiatrycznych specjaliści rozważali schizofrenię, nawracające zaburzenie psychotyczne związane z używaniem konopi oraz prześladowcze zaburzenie urojeniowe, jednak Nugentowi nie postawiono oficjalnej diagnozy. Sąd w Wangaratta usłyszał również, że cierpi on na idiopatyczne poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego — neurologiczną chorobę rdzenia kręgowego, która może powodować ból, paraliż, drętwienie i mrowienie. W areszcie Nugent przechodzi odstawienie alkoholu i konopi.

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