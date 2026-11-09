W Izraelu Służba Więzienna wdraża zmiany w programach resocjalizacji osadzonych, bezpieczeństwie placówek i pracy pracowników systemu penitencjarnego. W więzieniu Dekel działa oddział zmiany wzorców zachowań SHADEH; dla jednego z osadzonych spełnienie jego wymogów jest jednym z warunków możliwego warunkowego przedterminowego zwolnienia, informuje The Jerusalem Post.

Program zmiany zachowań

Uczestnicy programu muszą przestrzegać zasad i właściwie się zachowywać, brać udział w dyskusjach grupowych i zajęciach edukacyjnych, pracować oraz pomagać w utrzymaniu porządku w pomieszczeniach mieszkalnych. W Dekel działają także centrum edukacyjne i centrum dla osadzonych z zaburzeniami deficytu uwagi.

W więzieniu Dekel przebywa 700 osób odbywających kary do siedmiu lat. Około 40% osadzonych uczy się, głównie na zajęciach religijnych, lub pracuje w zakładach produkcyjnych na terenie placówki. Wytwarzają tam mydło, serwetki, odzież wojskową i kamizelki odblaskowe; podczas wojny osadzeni naprawiali także śpiwory.

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Środki bezpieczeństwa i infrastruktura

Według Yuvala Ehrlicha, dowódcy Południowego Okręgu Izraelskiej Służby Więziennej, pracownicy otrzymali nowocześniejszy sprzęt ochronny i operacyjny, w tym paralizatory Taser. Służba wprowadziła także systemy technologiczne do stałego monitorowania wydarzeń w skrzydłach więziennych oraz przeciwdziałania kierowaniu działalnością przestępczą lub terrorystyczną zza krat.

Osadzeni klasyfikowani jako więźniowie bezpieczeństwa są przetrzymywani w surowszym reżimie: przebywają w celach przez 23 godziny na dobę i mają jedną godzinę na spacer. Zniesiono dla nich wizyty rodzinne, wspólne stołówki, możliwość tworzenia wewnętrznych struktur przedstawicielskich oraz wyznaczania rzecznika. Osadzeni z innych kategorii mogą przyjmować odwiedzających, robić zakupy w sklepie więziennym, uczyć się lub zdobywać umiejętności zawodowe.

Kompleks, w skład którego wchodzą więzienia Eszel i Dekel oraz areszty Oz, ma zostać otoczony żelbetową ścianą o długości około czterech kilometrów i wysokości trzech metrów. Mają na niej zostać zainstalowane elektroniczne systemy identyfikacji i czujniki. W kompleksie planowane jest także utworzenie nowego więzienia dla kobiet Newe Tirza, a przywódcy zorganizowanych grup przestępczych są przenoszeni między placówkami, aby zapobiec ich wpływom w skrzydłach więziennych.

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