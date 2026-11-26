Amerykańska grupa tytoniowa Altria rozważa złożenie w całości gotówkowej oferty przejęcia brytyjskiej Imperial Brands. Spółka prowadzi również rozmowy z trzecią stroną dotyczące części działalności Imperial Brands, jednak porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte, informuje Channel NewsAsia.

Akcje Imperial Brands rosną

Notowane w Londynie akcje Imperial Brands wzrosły maksymalnie o 17,6% do 3562 pensów. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosiła 26,77 mld funtów szterlingów, czyli 35,07 mld dolarów.

Wcześniej Bloomberg podał, powołując się na poinformowane źródła, że japońska Japan Tobacco również ocenia możliwość przejęcia Imperial Brands. Według agencji japońska grupa konsultuje się z doradcami i rozważała połączenie sił z partnerem w celu zakupu brytyjskiej spółki, a następnie podział jej aktywów w różnych regionach świata.

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Plany redukcji etatów

W ubiegłym tygodniu Imperial Brands, producent papierosów Winston, ogłosiła plany likwidacji do 4600 miejsc pracy — niemal jednej piątej zatrudnienia. Dzieje się to w obliczu spadku wolumenu sprzedaży papierosów i rosnącej konkurencji.

Portfolio Imperial Brands obejmuje również Davidoff, Gauloises, West, Kool oraz bibułki Rizla. Japan Tobacco jest właścicielem marek Camel i Benson & Hedges, a do grupy Altria należy Philip Morris USA, producent Marlboro w USA. Imperial Brands odmówiła komentarza na temat doniesień, a Japan Tobacco nie odpowiedziała niezwłocznie na prośbę o komentarz.

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