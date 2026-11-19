Japońska firma tytoniowa Japan Tobacco odpisze 1,4 bln jenów, czyli 8,9 mld dolarów, po tym, jak dekrety prezydenta Rosji — państwa-agresora — przekazały siedem jej lokalnych spółek zależnych pod tymczasowy zarząd. Z powodu utraty kontroli nad rosyjskim biznesem firma spodziewa się straty operacyjnej w wysokości 368 mld jenów za cały rok zamiast wcześniej prognozowanego zysku w wysokości 1 bln jenów, poinformował The Japan Times.

Straty i dywidendy

Japan Tobacco obniżyła również prognozę przychodów o 63 mld jenów — do 3,8 bln jenów. Firma spodziewa się straty netto za cały rok i o połowę obniżyła prognozę rocznej dywidendy: ze 136 do 68 jenów na akcję.

Prezes firmy, jego zastępca oraz trzech dyrektorów reprezentacyjnych będą przez dwa miesiące otrzymywać wynagrodzenie niższe o 50%. Dyrektorzy reprezentacyjni zrezygnują również z premii zarządczych za rok fiskalny 2026.

Utrata kontroli nad biznesem

Rosyjskie dekrety prezydenckie wydane w tym miesiącu przekazały wszystkie siedem spółek zależnych Japan Tobacco w Rosji pod tymczasowy zarząd. Formalnie nie oznacza to przejścia praw własności na państwo ani zarządcę: firma oświadczyła, że nadal pośrednio posiada 100% tych przedsiębiorstw.

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Jednocześnie ograniczenia pozbawiły Japan Tobacco możliwości wykonywania praw akcjonariusza i podejmowania decyzji operacyjnych, dlatego firma wyłączyła te aktywa ze skonsolidowanej sprawozdawczości zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Rosja była jednym z kluczowych zagranicznych rynków Japan Tobacco: odpowiadała za około 10% sprzedaży grupy i jedną czwartą skorygowanego zysku operacyjnego. Firma działa tam od 1999 roku, zatrudnia około 4 tys. osób, ma zakłady produkcyjne w Petersburgu i Rostowie nad Donem oraz około 41% rynku tradycyjnych papierosów.

Reakcja Japonii

Po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Japan Tobacco wstrzymała nowe inwestycje i działalność marketingową w Rosji, lecz kontynuowała działalność istniejącego biznesu, przestrzegając sankcji. Rząd Japonii wyraził protest wobec przekazania aktywów firmy pod tymczasowy zarząd i oświadczył, że współpracuje z Japan Tobacco nad odpowiedzią.

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