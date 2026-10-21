W Japonii Tokio i Osaka odnotowały 21 października temperaturę powyżej 30°C — był to najpóźniejszy dzień w roku, w którym takie wartości zarejestrowano w obu miastach. W Tokio temperatura przekroczyła ten próg na początku popołudnia, a w Osace również wzrosła powyżej 30°C.

Rekordy obserwacji meteorologicznych

Japońska Agencja Meteorologiczna klasyfikuje dzień, w którym temperatura osiąga 30°C, jako „dzień letni”. Przedstawiciel agencji Kazuhiro Shirono poinformował, że dla japońskiej stolicy był to najpóźniejszy taki dzień od początku obserwacji w 1875 roku. Poprzedni rekord w Tokio odnotowano 19 października 2024 roku.

W Osace temperatura powyżej 30°C 21 października pobiła poprzedni rekord najpóźniejszego „dnia letniego”, ustanowiony 20 października 1933 roku. Obserwacje meteorologiczne w mieście prowadzone są od 1883 roku.

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Ciepłe powietrze z południa

Jak podaje Channel NewsAsia, niezwykle wysoka jak na koniec października temperatura była spowodowana przez ciepłe i wilgotne powietrze z południa, które objęło Japonię, zwłaszcza obszary wzdłuż wybrzeża Pacyfiku.

W 2025 roku Japonia doświadczyła najgorętszego lata w historii obserwacji. W tym roku agencja meteorologiczna zaczęła także używać terminu „kokushobi” dla dni, w których temperatura osiąga 40°C, i zaapelowała do ludności, by traktowała ekstremalne upały jak klęskę żywiołową.

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